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26.01.2021 - 22:51 | | DHA

Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'ye katılacağı iddia edilen 3 vekil ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partiden ayrılarak Muharrem İnce'nin kuracağı partide yer alacağı öne sürülen 3 vekil ile görüştü. CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, görüşmenin ardından, 'istifa edecek misiniz' sorusuna 'hayır' diyerek, görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'ye katılacağı iddia edilen 3 vekil ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti içindeki bazı konuları yazdıkları mektupla eleştiren İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve Hüseyin Avni Aksoy ile Yalova Milletvekili Özcan Özel'i Meclis'teki makamında kabul etti. Ellerindeki dosyalarla Kılıçdaroğlu'nun odasına giren 3 milletvekilinin de CHP'nin eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yakın olduğu belirtildi. 

İSTİFA İDDİASI YALANLANDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiden ayrılacağı öne sürülen 3 vekil ile TBMM'deki makamında görüşmesi yaklaşık 1,5 saat sürdü. CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, görüşmenin ardından, 'istifa edecek misiniz' sorusuna 'hayır' diyerek, görüşmeye ilişkin şunları söyledi:

"Daha önce partimizin iktidara gelebilmesi için söylediğimiz şeyler vardı mektupta, görüş ve önerilerimizi burada kendisiyle bizzat görüştük, ifade ettik o kadar" dedi. 

Kılıçdaroğlu, Muharrem İnceye katılacağı iddia edilen 3 vekil ile görüştü


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