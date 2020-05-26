MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan Akşener'e bayram ziyareti
ABONE OL
26.05.2020 - 12:45 | | DHA

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan Akşener'e bayram ziyareti

Son dakika haberine göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, pandemi nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağında boş kalan İstanbul sokaklarında incelemelerde bulundu. Tarihi Yarımada'yı yürüyerek dolaşan üçlü, Sultanahmet Meydanı'nda başlattıkları turu Sarayburnu'nda noktaladı.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan Akşener'e bayram ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş kalan Tarihi Yarımada'da İstanbul turu attı. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu Sultanahmet Meydanı'ndan başlattıkları turda 30 yıl sonra musluklarından su akmaya başlayan 3. Ahmet Çeşmesi'nin tarihiyle ilgili İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat'tan bilgi aldı.

Üçlü, İstanbul'un sembol yapılarından Ayasofya Müzesi ve Halı Müzesi etrafında dolaşıp, Soğukçeşme Sokağı üzerinden Gülhane Parkı'na indi. Gülhane Parkı'nda çalışan Park ve Bahçeler Müdürlüğü işçileri ve güvenlik görevlilerinin bayramlarını kutlayan Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu ve İmamoğlu, turlarını Sarayburnu'nda tamamladı. Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu ve İmamoğlu, çalışma arkadaşlarıyla birlikte İstanbul Boğazı manzaralı anı fotoğrafı çektirdi. 

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlundan Akşenere bayram ziyareti

Şiddetli fırtına kujübeyi böyle savurdu!Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda çalışan işçilerin oturduğu konteyner, çıkan fırtına ile adeta uçtu. Konteynerin içindeki bir işçi kendisini son anda dışarı atmayı başardı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bayramdan sonra normalleşme süreci nasıl devam edecek? İşte adım adım normalleşme tarihi ve takvimi...

Bayramdan sonra normalleşme süreci nasıl devam edecek? İşte adım adım normalleşme tarihi ve takvimi...

Milyonlarca kişi bekliyordu! Düştükçe düşüyor...

Milyonlarca kişi bekliyordu! Düştükçe düşüyor...

'Türkiye'de 24 Nisan'da corona virüsün seyri değişti'

'Türkiye'de 24 Nisan'da corona virüsün seyri değişti'

Son dakika... Sazlıkta cesedi bulunan kadının oğlu ve 2 komşusu tutuklandı!

Son dakika... Sazlıkta cesedi bulunan kadının oğlu ve 2 komşusu tutuklandı!

Sıradaki Haber