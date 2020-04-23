Kılıçdaroğlu’ndan 83. madde talimatı: Hakkını alamayan vatandaş dava açmalı

Milliyet’in edindiği bilgiye göre Kılıçdaroğlu, partisinin il ve ilçe başkanlarından vatandaşların ihtiyaçların karşılanıp karşılanmadığının araştırılmasını istedi. Kılıçdaroğlu’nun, kurmaylarına, “Bu tespitler üzerine yeni bir şey yapılması gerekiyor. Yasal hakkı olan ancak bundan mahrum bırakılan vatandaşların haklarının savunulması lazım. Bu konuda barolarla temas kurulmalı. Gönüllü avukatlar devreye girerek destek vermeli. Haklarını alamayan vatandaşların dava açarak haklarını araması sağlanmalı” talimatını verdiği öğrenildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı da konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi hazırladı. Salıcı önergesinde, şunları kaydetti: “Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 83 ve 76. maddelerinde bir kuruluşta ya da evlerinde tecride tabi tutulan kimseler ile salgın hastalık nedeniyle mesleklerini icra etmeleri yasaklanan kişilerin ve bunların ailelerinin bakım masraflarının Hükümetçe karşılanacağı belirtilmiştir. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği bu kişilerden ya da ailelerinden kaçının bakım masrafları Hükümetçe karşılanmaktadır?”

AYM’ye infaz başvurusu

CHP, hükümlülere ceza indirimi getiren infaz kanununun yasalaşma şekli bakımından Anayasa’ya aykırı olduğu iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Meclis’ten geçen bu teklif Anayasa’nın 87. ve 88. maddelerine ve TBMM İçtüzüğü’nün 92. maddesine aykırıdır. Bu teklifin kimi maddeleri af niteliği taşıdığı için, hem o maddenin kendisinin hem de tümünün oylamasında beşte üç (360) olumlu rey aranmadığı için Anayasa’nın ve İçtüzüğün ihlali vardır” dedi. Altay, kanunun “esas” yönünden iptali için de AYM’ye başvuracaklarını söyledi.- ANKARA Milliyet