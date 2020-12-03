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03.12.2020 - 11:33 |

Kılıçdaroğlu'ndan Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'na 'geçmiş olsun' telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kılıçdaroğlu'ndan Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'na 'geçmiş olsun' telefonu

CHP'den açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Siirt'te meydana gelen depremin ardından, Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'nu telefonla aradı. Deprem nedeniyle kentte meydana gelen hasara ilişkin bilgi alan Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti.​​​​​​​

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