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04.10.2020 - 19:57 | | AA

Kritik Libya görüşmesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fayiz es-Serrac'ı kabul etti

Gelen son dakika haberlerine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabulü başladı.

Kritik Libya görüşmesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fayiz es-Serrac'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyoğlu'nda bulunan Tersane İstanbul'daki incelemesinin ardından Üsküdar Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Erdoğan, burada Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabul etti.

Görüşme basına kapalı gerçekleşiyor.

Kritik Libya görüşmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fayiz es-Serracı kabul etti

Kritik Libya görüşmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fayiz es-Serracı kabul etti

Son dakika: Bakan Koca 'fırsat vermeyelim' diyerek kritik rakamları paylaştıSon dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 104 bin 402 Kovid-19 testi yapıldı, 1429 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 57 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1475 oldu. Son 24 saatte 1182 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 285 bin 50'ye yükseldi. Koca yaptığı değerlendirmede, "Rehavete kapılmamalı ve tedbiri elden bırakmamalıyız. Birlikte tedbirlere uyarak virüse fırsat vermemeliyiz. Birlik olursak kazanan biz oluruz" ifadelerini kullandı.
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