Kriz çıkaran sözler! İYİ Parti ve HDP'den gizli ittifak tartışması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçen ay katıldığı bir yayında, “İYİ Parti HDP’yi nereye konumlandırıyor?” sorusuna karşılık, “PKK, terör örgütünün yanına konumlandırıyor. Hep bunu söyledik” demişti. HDP’li Önder ise gazeteci Ruşen Çakır’ın Medyascope yayınında şunları söyledi:

TAKTİK ALDILAR

“Bize aracı gönderen, ‘Şurada kiminle çalışalım? Nasıl yapalım?’ diye fikrimizi merak eden bir siyasal parti, bugün bize koordinat biçemez. İYİ Parti’yi kastediyorum, ‘Bizim nazarımızda şuradadır’ diyemez. Bu saygısızlığı bugün yapabiliyorlarsa o gün bizim bu ilkesel şeyi dayatmış olmamamızdandır. Biz o gün böyle yapmakla bugün böylesi değerlendirmelerin muhatabı oluyoruz. Dışarıda olsaydım ben de partimin işaret ettiği doğrultuda tutumumu ortaya koyardım. Ama etkim olabildiğince bunu açık ve şeffaf ve ilkeler etrafında yaptırtmaya zorlardım.”

MHP: MASKE DÜŞTÜ

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, bunun itiraf olduğunu savundu. Yönter, “Meral Akşener, maskeniz düştü, bak HDP (PKK) ne diyor? İP-HDP-PKK ilişkisi belgeli şekilde tevsik edilmiştir” mesajını paylaştı.

AĞIRALİOĞLU'NDAN CEVAP

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu da Önder ve MHP’ye şu karşılığı verdi: “Siyaset er meydanıdır, film seti değildir. Evlatlarımız birer birer şehit olurken; partimizde, evlatlarımızın katillerine katil diyemeyen HDP’ye fikrini, zikrini sorabilecek bir tane alçak yoktur. Biz, alçaklarla siyaset yapmıyoruz. Varsa gereğini yaparız.”

AKŞENER: İSPAT ETMELİDİR

“Bidebunuizle” programında Yavuz Oğhan’ın sorularını yanıtlayan İYİ Parti Lideri Meral Akşener ise şunları söyledi: “Ne benim ne arkadaşlarımın, HDP’ye ‘biz nerede ne yapalım’ diye bir soru sormuşluğumuz, gayri resmi, resmi kesinlikle yoktur. İsnat eden bunu ispat etmekle görevlidir."

HÜRRİYET