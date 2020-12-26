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26.12.2020 - 15:52 | | DHA

Kültür Bakanı Ersoy, Taksim'de incelemelerde bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Taksim'de incelemelerde bulundu. Ersoy'un ilk durağı İstiklal Caddesi oldu. Ersoy'a buradaki denetimlerinde tarihçi yazar Murat Bardakçı da eşlik etti. Ersoy daha sonra Sultanahmet'e gitti.

Kültür Bakanı Ersoy, Taksim'de incelemelerde bulundu

Bakan Ersoy, İstanbul'da müze, cami ve birçok tarihi yapıları teftişe çıktı. İlk olarak İstiklal Caddesi'nde teftişlerde bulunan Ersoy'a tarihçi yazar Murat Bardakçı da eşlik etti.  Bakan, Ersoy "Teftiş yapıyoruz. Sinema müzesi ve camileri geziyoruz. Sokağa çıkma yasağında trafik olmadığı için, rahat ve daha hızlı hareket edebiliyoruz" dedi. Ersoy daha sonra Sultanahmet'e gitti. 

Kültür Bakanı Ersoy, Taksimde incelemelerde bulundu

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