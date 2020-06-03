Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüştü

Bakan Ersoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu Kültür ve Turizm Bakanlığında ağırladığını belirterek "Normalleşme sürecinde turizme ilişkin olarak diğer ülkelerle yürüteceğimiz çalışmalar hususunda değerlendirmelerde bulunduk." ifadesini kullandı.