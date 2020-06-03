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03.06.2020 - 15:59 | | AA

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüştü

Son dakika haberi... Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüştü

Bakan Ersoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu Kültür ve Turizm Bakanlığında ağırladığını belirterek "Normalleşme sürecinde turizme ilişkin olarak diğer ülkelerle yürüteceğimiz çalışmalar hususunda değerlendirmelerde bulunduk." ifadesini kullandı.

Unkapanı Köprüsü korku saçıyor!Her gün binlerce kişinin kullandığı Unkapanı Köprüsü'nün alt geçidi dökülen betonları, kolonlarından çıkan korozyona uğramış demirleriyle altından geçen yaya ve araç sürücüleri endişelendiriyor. Alt geçidin çürümeye terk edildiğini, can güvenliği olmadığını söyleyen vatandaşlar, bir an evvel önlem alınmasını istiyor.
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