‘Libya’ya askeri desteğe devam’

Koronavirüs salgını sebebiyle 4 aydır yapılamayan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de gerçekleştirdi. Toplantıda her üye maske takarken, üyeler arasında sosyal mesafe kuralına dikkat edildi. Toplantıdan paylaşılan fotoğraflarda her üyenin önünde yerli dezenfektan Borel’in de yer aldığı görüldü. MGK toplantısına; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, MİT Başkanı Hakan Fidan, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, MGK Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun katıldı.

3 saat 20 dakika süren toplantının ardından yayımlanan 5 maddelik MGK bildirisinde şu ifadeler yer aldı:

Terörle mücadele

- Milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamızı tehdit eden PKK/KCK/PYD/YPG, DEAŞ VE FETÖ başta olmak üzere, tüm terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında Kurul’a bilgi sunulmuş, ülkemiz ve bölgemizde teröre karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilmiştir.

Suriye’de taviz yok

- Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması ve bölgenin terör örgütlerinden temizlenerek Suriyelilerin ülkelerine gönüllü, onurlu ve güvenli olarak geri dönmesi doğrultusunda Türkiye’nin yürüttüğü çok boyutlu çalışmaları taviz vermeden sürdürme kararlılığı bir kez daha teyit edilmiş; uluslararası toplum, bu yöndeki çabalarımıza destek olmaya çağrılmıştır.

- Türkiye karşıtlığı ortak paydasında bir araya gelen bazı aktörlerin, ülkemizin Akdeniz’deki meşru ve hukuki adımlarına yönelik menfi yaklaşımları değerlendirilmiş; ülkemizin karada, denizde ve havadaki hak, alaka ve menfaatlerinin korunmasına tavizsiz devam edileceği belirtilmiştir.

- Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşru hükûmetin Libya’nın siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü muhafaza ederek ülke sathında barış ve huzurun tesisi yönünde gösterdiği çabalara ülkemiz tarafından verilen askerî danışmanlık hizmetlerinin sürdürüleceği vurgulanmış; uluslararası toplum, Libya halkının iradesini gasp eden ve meşru Libya hükûmetini hedef alan karanlık oluşumlara karşı ilkeli bir duruş sergilemeye davet edilmiştir.

- Küresel düzeyde etkili olan salgınla amansız mücadelemizde ülkemizin; sağlık, gıda, teknoloji, ekonomi, kamu düzeni ve güvenliği başta olmak üzere her alanda gösterdiği başarının altı çizilmiştir.

Sarrac geliyor

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Feyyaz Sarrac, yarın Türkiye’ye gelecek. Sarrac ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşme yapması bekleniyor. Türkiye ile Libya arasında başta Doğu Akdeniz’de petrol arama olmak üzere askeri eğitim gibi konularda yapılan anlaşmalar gözden geçirilecek. Ulusal Hükümet ile Hafter arasındaki devam eden iç savaşta Türkiye’nin de desteği ile birçok Hafter hedefi yok edilirken tüm bu gelişmeler de Sarrac’ın ziyaretinde değerlendirilecek.