â€˜Libyaâ€™ya desteÄŸimiz sÃ¼recekâ€™

ÃœskÃ¼darâ€™daki Vahdettin KÃ¶ÅŸkÃ¼â€™nde gerÃ§ekleÅŸen gÃ¶rÃ¼ÅŸme yaklaÅŸÄ±k bir saat sÃ¼rdÃ¼. Daha sonra heyetler arasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye geÃ§ildi. Heyetler arasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸme de 1,5 saatte tamamlandÄ±. Ä°letiÅŸim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±â€™ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, kabulde, ikili iliÅŸkiler ve bÃ¶lgesel geliÅŸmeler ele alÄ±ndÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan kabulde, TÃ¼rkiyeâ€™nin tam bir dayanÄ±ÅŸma iÃ§inde Libyaâ€™nÄ±n yanÄ±nda olmaya devam edeceÄŸini belirterek, Libyaâ€™nÄ±n tek meÅŸru temsilcisi olan Ulusal Mutabakat HÃ¼kÃ¼meti ile iliÅŸkileri gÃ¼Ã§lendirme gayreti iÃ§inde olduklarÄ±nÄ± ifade etti.

TÃ¼rkiye ve Libya arasÄ±nda imzalanan Deniz Yetki AlanlarÄ±nÄ±n SÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lmasÄ±na Ä°liÅŸkin Mutabakat MuhtÄ±rasÄ±nÄ±n BirleÅŸmiÅŸ Milletler tarafÄ±ndan da tescil edilmesinin sevindirici bir geliÅŸme olduÄŸunu dile getiren ErdoÄŸan, Libyaâ€™nÄ±n istikrarÄ± ve LibyalÄ±larÄ±n refahÄ± iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ desteÄŸi sÃ¼rdÃ¼rmeye hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± vurguladÄ±. Kabulde, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak, Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar, Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± BaÅŸkanÄ± Hakan Fidan, Ä°letiÅŸim BaÅŸkanÄ± Fahrettin Altun,Â CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n, AK Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ã–mer Ã‡elik ve CumhurbaÅŸkanÄ± BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± Sefer Turan da hazÄ±r bulundu.

HaliÃ§portâ€™u inceledi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, dÃ¼n Ã¶ÄŸle saatlerinde KÄ±sÄ±klÄ±â€™daki konutundan eski semti KasÄ±mpaÅŸaâ€™ya geÃ§ti. KasÄ±mpaÅŸaâ€™da toplanan vatandaÅŸlar ErdoÄŸanâ€™Ä± tezahÃ¼ratla ve KasÄ±mpaÅŸa atkÄ±larÄ±yla karÅŸÄ±ladÄ±. KasÄ±mpaÅŸaâ€™daki eski Kuzey Deniz Saha KomutanlÄ±ÄŸÄ±â€™nda yapÄ±mÄ± sÃ¼ren KadÄ±n MÃ¼zesi inÅŸaatÄ±nÄ± ve burada onarÄ±mÄ± devam eden camiyi gezen ErdoÄŸan, ardÄ±ndan â€˜HaliÃ§portâ€™ olarak bilinen Tersane Ä°stanbul Projesiâ€™nde incelemelerde bulundu. Temeli CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan 23 Åžubatâ€™ta atÄ±lan, 280 bin metrekare alana yapÄ±lan Tersane Ä°stanbul Projesiâ€™nde Ã§alÄ±ÅŸmalar devam ediyor.