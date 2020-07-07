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07.07.2020 - 07:00 | | ANKARA AA

Meclis Başkanı bugün seçiliyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un görev süresinin dolması nedeniyle TBMM Genel Kurulu’nda bugün 27. Dönem ikinci devre Meclis Başkanı seçimi yapılacak.

Meclis Başkanı bugün seçiliyor

Şentop’un yeniden aday olduğu seçimde, CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz ile TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş da yarışacak. Anayasa hükümlerine göre, başkanlık için bir yasama döneminde iki seçim gerçekleştiriliyor. İlk seçilenin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenin görev süresi o yasama döneminin sonuna kadar devam ediyor. TBMM Başkanlığı seçimi gizli oyla yapılacak. Birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü turda salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü turda en fazla oy alan aday Başkan seçilmiş olacak.

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