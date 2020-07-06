06.07.2020 - 07:00 | | ANKARA AA
Meclis Başkanı yarın seçiliyor
Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un görev süresinin dolması nedeniyle yarın TBMM Genel Kurulu’nda 27. Dönem ikinci devre Meclis Başkanlığı seçimi yapılacak.
Şentop’un yeniden aday olduğu seçimde, CHP’li Haluk Koç, HDP’li Erol Katırcıoğlu, İYİ Partili İmam Hüseyin Filiz ile TİP Genel Başkanı Erkan Baş da yarışacak. TBMM Başkanlığı seçimi gizli oyla yapılacak. Birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü turda salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü turda en fazla oy alan aday Başkan seçilecek.
Baro teklifi gündemde
Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi’nin, Adalet Komisyonundaki görüşmelerinin tamamlanmasının ardından çarşamba günü Genel Kurul’a gelmesi bekleniyor.