Meclis hafta sonu yasağını tartıştı

‘Geç de olsa doğru’

Genel Kurul’da siyasi partilerin grup başkanvekilleri ve bazı milletvekilleri söz alarak sokağa çıkma yasağına ilişkin görüşlerini dile getirdi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, partisinin “tam karantinayı” öteden beri savunduğunu belirtirken, “Hükûmet, yarattığı kriz ortamıyla süreci eline yüzüne bulaştırmıştır. Tam karantina, bizim en başından itibaren savunduğumuz bir tedbirdir. Bu geç de olsa doğru bir karardır” dedi. Türkkan, hükümetin sokağa çıkma yasağını yasağın başlamasına 2 saat kala açıklamasının kaos ortamı yarattığını, paniğe kapılan vatandaşların maskesiz ve sosyal mesafeyi gözetmeden marketlere, fırınlara koşarak kuyruk oluşturduğunu ve virüsü iyice yaydığını ifade etti. HDP Grup Başkanvekili Meral Beştaş Daniş de sokağa çıkması yasağının bir gün önce alınmasına rağmen 2 saat kala açıklandığını iddia etti. Beştaş, “Bu, sokağa çıkma yasağı olarak değil ‘sokağa çıkın’ olarak algılandı ve yüz binlerce insan düne kadar virüs kapmadıysa da dün gece o izdihamda virüsü kaptı. Bunun hesabını nasıl verecekler. Bu ülkeyi AKP iktidarı değil, virüs yönetiyor” ifadelerini kullandı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise, sokağa çıkma yasağını Meclis’te çalışırken öğrendiklerini belirterek, “Türkiye’yi büyük bir kaosa ittik” dedi. İtalya’da sokağa çıkma yasağının Başbakan’ın ağzından 36 saat öncesinden açıklandığına değinen Özel, “Utandık hepimiz ya, dünyaya rezil olduk. Niye? Sokağa çıkma yasağını ilan etmeyi planlayamayan bir zihniyet yüzünden” diye konuştu.

‘DSÖ’den teşekkür’

Özel, yasak kararının ardından TBMM’yi hızla kapatarak çalışan 2 bin 500 kişiyi ihtiyaçlarını gidermeleri için evlerine gönderdiklerini, ama yetiştiremediklerini anlattı. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, eleştirilere yanıt verirken, küresel bir salgınla mücadele edildiğini anımsattı. Özkan şunları kaydetti:

“Bu mücadelede Dünya Sağlık Örgütü’nün almış olduğu kararlara harfiyen riayet etmek ve pandemiyi küresel anlamda tasfiye etmek için dünyada yaygın bir yardımlaşmayı da hayata geçirmek gereklidir. Bu anlamda DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a Kovid-19’la mücadelede komşu ve diğer ülkelere sağlanan tıbbi malzeme desteğinden dolayı teşekkür etmiştir. Ghebreyesus, DSÖ’nün almış olduğu kararları derhal takip ederek ülkemizde uygulayan ve dünyaya örnek olması gereken ülke olarak Türkiye Cumhuriyeti devletini ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı göstermiş ve tebriklerini sunmuştur.”

Konuşmaların ardından infaz teklifinin ilk 30 maddesini içeren birinci bölümü TBMM Genel Kurul’unda kabul edildi. Teklifin ikinci bölümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı ve maddelerine geçildi.

‘Önleyici tedbirler’ kapsamında

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, Bilim Kurulu’nın karar ve tavsiyeleri doğrultusunda hükümetin erken adımlar atma gayreti içine girdiğini belirterek, şunları söyledi: “Sokağa çıkma yasağı işte bu çerçevede alınan kararlardandır. Kovid-19 salgını nedeniyle önleyici tedbirler kapsamında olup sadece 48 saatliğinedir. Bu süreçte, fırın, eczane, hastaneler, benzin istasyonları gibi vatandaşlarımızın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanacağı faaliyetler devam edecektir. Milletimizin paniğe kapılmadan sükûnetle alınan tedbirlere uyması, kendilerinin ve vatandaşlarımızın sağlık ve tedbirler açısından önem arz etmektedir.”