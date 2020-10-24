Mehmet Özhaseki: Türkiye sevindiğinde onlar sevinmiyor!

Özhaseki, Kadir Has Stadyumu'nda düzenlenen AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'nde, kendilerinin bir davaya inandıklarını ve her işlerini Allah rızası için yaptıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yol arkadaşlığı yaptığını ve bundan gurur duyduğunu belirten Özhaseki, bütün genel ve yerel seçimlerde Kayseri'nin birinci olduğunu hatırlattı.

15 Temmuz darbe girişiminde meydanlarda olduklarını anımsatan Özhaseki, kadirşinas hemşehrilerine teşekkür etti. "Bizler üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Gece gündüz demeden gayret ediyoruz." diyen Özhaseki, 1994 öncesinde Kayseri'nin mafyanın elinde olduğunu ve bu durumu yapılan çalışmalarla yok ettiklerini kaydetti. Özhaseki, o dönemde şehrin altyapısı bulunmadığını, belediyelerin borç batağında olduğunu vurgulayarak her yurt dışına çıktığında Avrupa'daki kentlere gıpta ederek baktığını dile getirdi. Şehrin altyapı sorununu tamamladıklarını anlatan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Şehrin tamamını elden geçirdik. Bütçe düzeldi kasamız parayla doldu ve raylı sisteme başladık, dev tesisler ardı ardına geldi. Cebimizden para çıkmadan stadyumu yaptık. Erciyes'te kayak merkezi inşa ettik, dünyada tek yerel yönetim olarak en güzel kayak merkezini yapan belediye biziz. Hafta sonunda 100 bin kişi geliyor ve Kayseri ekonomisine yılda 100 milyon dolar para bırakıyor. Bugün Allah'a hamdolsun Avrupa'nın başkentleriyle yarışır bir şehir bıraktık. Benim belediye başkanlığımın 7-8 yılı muhalefet olarak geçti. O zaman hiçbir bakan, genel müdürler, müsteşarlar benle görüşmezdi. Hiçbir işimizi yapmazlardı. Eski stadyumumuzun çürük raporu vardı. Sağlamlaştırıp vereyim dedim kabul etmediler. Raylı sistemler yapayım dedim, yapamazsın dediler. Ne zaman ki AK Parti iktidara geldi, bütün büyük projelerimizi alıp Ankara'ya gittim. Bütün projeleri anlattığımda sonuna kadar kapılar açıldı, yapabilirsin bu projeleri dediler. Daha sonra bütün projeleri gerçekleştirmeye başladık. Bütün projelerde Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası var. AK Parti'nin onayı var."

"İnşallah ülkemizin önü açık"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu da kongrelerin kendileri için birer demokrasi şöleni olduğunu söyledi.

Zor bir süreçten geçtiklerini, salgın koşullarında kongreleri icra ettiklerini belirten Sarıeroğlu, "Türkiye'nin AK Parti'ye ihtiyacı var. Ümmetin, mazlum ve mağdur coğrafyalardaki kardeşlerimizin bizlere ihtiyacı var. Sorumluluğumuz büyük, yükümüz ağır. Biz teşkilat mensuplarına düşen, Sayın Cumhurbaşkanımızın, liderimizin yükünü hafifletmek. 19 yıldır bu doğrultuda birlik, beraberlik içerisinde kardeşlik hukukumuzla bir aile olarak çalışmalarımızı yapıyoruz. Allah'a hamdolsun, doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine Türkiye'mizi eserlerimizle, icraatlarımızla donattık." diye konuştu. Salgınla mücadele ederken bir yandan da reformları devam ettirdiklerini vurgulayan Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Sizlerin yakından takip ettiği gerçekten tarihi günlere hep birlikte şahitlik ettik. Ayasofya'nın zincirleri liderimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız sayesine kırıldı. Ardından gördünüz, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler, Libya'da yaşanan gelişmeler ve en son Karadeniz'de Oruç Reis'imizle, Fatih'imizle, Kanuni'mizle başlattığımız yeni süreçte çok önemli bir sonuçla karşılaştık. Bir doğal gaz bulma sürecimiz oldu. İnşallah ülkemizin önü açık. 2023'e bu gelişmelerle, ekonomimizle atacağımız adımlarla, hayata geçireceğimiz reformlarla 83 milyonumuzun huzuru, refahı, mutluluğu, güvenliği için yine birlik beraberlik içerisinde hataya geçireceğimiz çalışmalarla Türkiye'yi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şaha kaldırmaya devam edeceğiz. Burada bize düşen birlik, beraberlik, kardeşlik. Bunu da zaten bugüne kadar tüm Türkiye'ye göstermiş bir partinin, büyük bir davanın mensuplarıyız. Allah bu yolda yolumuzu açık eylesin, gücümüze güç katsın diyorum. Kardeşliğimizi, bu güzelliklerimizi daim eylesin diyorum."

"AK Parti bir millet hareketidir"

AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da AK Parti'nin köklerinin, Anadolu'ya adım atıldığından bugüne devam eden bir fikrin, değerin, inancın ve insanlık mücadelesinin adı olduğunu söyledi. "AK Parti, bir millet hareketidir." diyen Ünal, 18 yıldır yapılan çalışmaların ortada olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hikayesinin ise milletine aşık bir adamın hikayesi olduğunu vurgulayan Ünal, şöyle konuştu:

"Her şey biz yaşarken oldu. Biz 18 yıldan beri verilen bir mücadeleyi konuşuyoruz. Bu mücadeleyi beraber verdik. Bugün Erdoğan düşmanlığı, AK Parti düşmanlığı gözlerini karartmış, adeta Türkiye karşıtlığına dönüşmüş, masumiyetini kaybetmiş bir yapı ile karşı karşıyayız. Türkiye sevindiğinde onlar sevinmiyor. Mavi vatanda biz Türkiye'nin tezlerini savunurken onlar Yunanistan'ın argümanlarıyla konuşuyor. Doğalgaz buluyoruz, sevinmiyorlar. Bu milletin hayali Ayasofya'nın ibadete açılması, ibadete açılıyor, sevinmiyorlar ve gerçeğe kalplerini kapatmışlar. Bunların yalanları bizim kalbimize, zihnimize gelmemeli. Bunların söyledikleri yalan ve iftiralar bizleri etkilememeli. Bunu yapanlar ne adına yapıyorlar? Gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelere yönelik bir taktikleri var, gelişmekte olan ülkelerin özgüvenine saldırmak. Biz, Amerika'dan helikopter isteriz, vermez. İHA, SİHA isteriz, vermez ama biz yaptığımızda alay ederler. İHA'ya drone derler. Biz Cumhurbaşkanımızın dediği gibi kendimize, ülkemize güvenelim, inandığımız yolda yürüyelim."

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise huzur ve bereket şehri Kayseri'de bulunmaktan, hizmet etmekten memnun olduklarını, vatandaşlara hizmet etmenin bahtiyarlığını yaşadıklarını söyledi. Gönül belediyeciliğinin en güzel örneğini sergilediklerini anlatan Büyükkılıç, Cumhur İttifakı olarak 16 ilçe belediye başkanı ile el ele, gönül gönüle, gece gündüz çalıştıklarını ve hizmet etmeye devam edeceklerini dile getirdi. AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da büyük şehirler içinde il kongrelerine ilk olarak Kayseri'den başlanıyor olmasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehre ve teşkilatlarına gösterdiği güvenin simgesi olarak gördüklerini kaydetti. Göreve geleli bugün 813 gün olduğunu aktaran Çopuroğlu, birlik ve beraberliğin güzel bir örneğini sergiledikleri 7. Olağan İl Kongrelerinin hayırlara vesile olmasını diledi.