Erdoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, Çağlar’ı Hazine Müsteşarlığı’nda çalıştığı dönemden tanıdığını belirterek, “kendisi meslektaşım ve üstadımdır” ifadesini kullandı. Ziraat Bankası’nı denetleyen KİT Komisyonu üyesiyken 2012’de kendisine kapsamlı bir rapor geldiğini aktaran Erdoğdu, raporda Çağlar’ın bazı kredilerde usulsüz işlemler yaparak bankayı zarara soktuğu iddiasının yer aldığını ifade etti. Raporda yer alan iddialar belgeli ve ciddi olduğu için Çağlar’ı Hazine’den tanımasına rağmen hiçbir ayrımcılık yapmadan dosyayı açıkladığını belirten Erdoğdu, şöyle devam etti: “Bir süre sonra Can Bey aradı ve görüşmek istedi. İddialara tek tek cevap verdi. Açıklamalarım dolayısıyla BDDK, Sayıştay ve Başbakanlık Teftiş Kurulu’nun soruşturma başlattığını öğrendim. Bu durum bende çalışmalarımın AKP tarafından kötüye kullanıldığı şüphesi doğurdu. Zira 100’ün üzerinde yolsuzluk dosyası açıkladım ve bu dosya dışında başka tek bir dosyada dahi bu işlemler yapılmadı. Bu rahatsız edici durum dolayısıyla bu dosya ile ilgili bir daha konuşmadım. Daha sonra Can Bey’in bütün iddialardan aklandığını öğrendim.”

Birkaç hafta önce İmamoğlu’nun bir danışmanının kendisini arayarak “Can Akın Çağlar’ı önemli bir pozisyon için düşündüklerini ve benim görüşümün ne olduğunu sorduğunu” aktaran Erdoğdu, “Partimize gönül ve hizmet vermiş bürokratlardan bir atama yapılmasının daha uygun olacağını söyledim” ifadesini kullandı.