Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile telefonda görüştü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Akar ile Wallace arasında bugün gerçekleştirilecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde yapılan telefon görüşmesinde ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

Açıklamada, "İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, bölücü terör örgütü PKK tarafından Gara’da şehit edilen personel ve vatandaşlarımız için başsağlığı dileklerini de iletti." ifadelerine yer verildi.