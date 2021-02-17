MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile telefonda görüştü
ABONE OL
17.02.2021 - 16:23 | | DHA

Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile telefonda görüştü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Akar ile Wallace arasında bugün gerçekleştirilecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde yapılan telefon görüşmesinde ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

Açıklamada, "İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, bölücü terör örgütü PKK tarafından Gara’da şehit edilen personel ve vatandaşlarımız için başsağlığı dileklerini de iletti." ifadelerine yer verildi.

Devlet desteğiyle yaptı! 2 ayda 36 bin lira kazandıKonya'nın Bozkır ilçesinde, devletten aldığı destekle mantar üreten ev hanımı Esma Sevim, kendi işini kurmanın mutluluğunu yaşıyor. Esma Sevim, mantar tesisinde 2 ayda ürettiği 5 ton üründen, 36 bin lira ciro elde etti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! Evde boğazı kesilmiş halde bulundu! 3 kişi gözaltına alındı

Son dakika! Evde boğazı kesilmiş halde bulundu! 3 kişi gözaltına alındı

Emeklilikte 18 yaş hesabı! Milyonları ilgilendiriyor...

Emeklilikte 18 yaş hesabı! Milyonları ilgilendiriyor...

Koronavirüs kaç yıl etkili olacak?

Koronavirüs kaç yıl etkili olacak?

Kontrolden çıkan otomobil uçurumda asılı kaldı

Kontrolden çıkan otomobil uçurumda asılı kaldı

Sıradaki Haber