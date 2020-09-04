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04.09.2020 - 09:11 | | DHA

Muharrem İnce, ihraç iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu!

CHP'li Muharrem İnce bugün Sivas'tan 'Memleket Hareketi'ni başlatıyor. Muharrem İnce sabah erken saatlerde Sivas'a gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na geldi. İnce, VIP bölümüne girişi öncesi soruları yanıtladı.

Muharrem İnce, ihraç iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu!

 

CHP'li Muharrem Önce, Sivas'tan başlayacak 'Memleket Hareketi' için, "Önce bir kere kendimizi korumalıyız. Herkese uyarılarım bu yönde olacak. Sosyal mesafe, maske kuralı ve hijyene dikkat edeceğiz. Özetini yaparsak memleket hareketi Türkiye'nin bereketi olacak" diye konuştu. 

İHRAÇ TARTIŞMALARI

Yalova'da CHP'li Muharrem İnce hakkında bir parti üyesi Merkez Disiplin Kurulu'nda değerlendirilmesi için dilekçe verip suç duyurusunda bulunmuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yapılan başvuru sonrası başlayan ihraç tartışmaları için, "Bir parti üyemiz öyle bir dilekçe vermiş. Öyle bir şey yok" demişti. İstanbul Havalimanı'nda konuşan Muharrem İnce hakkındaki ihraç tartışmaları için, "Benim böyle kaygılarım ve korkularım yok. Onları ben çoktan unuttum. Ama bir kaygım ve bir korkum var. Gelecekte amca, ağabey, dede, Muharrem Bey 'memleket yanarken memleket kuşatılmışken sesini çıkarmadın, bir kırmızı plakaya, bir grup başkan vekilliğine, milletvekilliğine razı oldun, kenara çekildin' demesinler. Çocuklar gelecekte benden hesap sormasınlar yeter. Gerisi önemli değil" diye konuştu.

İNCE'DEN KILIÇDAROĞLU'NA: İTİRAZI OLMAMASINA TEŞEKKÜR EDERİM

Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Memleket Hareketi ile ilgili 'itirazımız yok' değerlendirmesi için, "İtirazı olmamasına teşekkür ederim" diyerek yanıt verdi.

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