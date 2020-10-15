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15.10.2020 - 15:42 | | DHA

Muharrem İnce: Kastettiğim il yönetimleri değil, genel merkezdekilerdir

CHP Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce, 'CHP yönetimine güvenmiyorum' sözlerinin çarpıtıldığını öne sürerek, ''Kastettiğim asla örgüt değildir. İl merkezleri, il başkanları değildir, genel merkezlerdekilerdir'' dedi.

Muharrem İnce: Kastettiğim il yönetimleri değil, genel merkezdekilerdir

CHP’li Muharrem İnce, Sivas'tan 4 Eylül’de başlattığı 'Memleket Hareketi' kapsamında Ağrı'ya geldi. Cumhuriyet Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştiren İnce, burada yaptığı açıklamada, Iğdır'da sarf ettiği sözlerin çarpıtıldığını ileri sürdü. İnce, "Iğdır'da kastettiğim il yönetimleri değildir. Bunu herkes böyle bilsin. Kastettiğim genel merkezdeki CHP yönetimidir. Kastettiğim asla örgüt değildir. İl merkezleri, il başkanları değildir. Genel merkezlerdekilerdir. Güvenmiyor musun? Evet güvenmiyorum. MYK'dakilerin hepsinin bu partiye hizmetini toplasanız, benim çeyreğim etmez" dedi.

Muharrem İnce: Kastettiğim il yönetimleri değil, genel merkezdekilerdir

'BİZ BU ÜLKEYE 3B PROJESİNİ ÖNERİYORUZ'

Türkiye'nin 81 iline gideceklerini belirten İnce, "Memleket Hareketi'nin kurucuları olarak arkadaşlarımla birlikte Türkiye'yi il il sırayla dolaşıyoruz. Bugün 4 Eylül'de başladığımız büyük yürüyüşümüzün Ağrı 37'nci vilayeti oldu. Bunu 81'e tamamlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Salgın koşullarında biraz işler ağır aksak yürüse de biz çalışmalarımıza ısrarla, inatla devam edeceğiz. Ağrı'da sizlere söyleyeceğim şudur; biz bu ülkeye 3B projesini öneriyoruz. Biz bu ülkeyi önce barıştıracağız. Sonra ekonomiyi büyüteceğiz, pastayı büyüteceğiz ve bunu adil bölüştüreceğiz. Yani Türkiye'nin bir üretim üssü olması lazım. Türkiye'nin dört bir yanını gezerek, sorunları yerinde görerek bunları dile getirmek istiyoruz" diye konuştu.

İnce, Ağrı gezisinin ardından kara yoluyla Erzurum'a doğru yola çıktı.

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