Muharrem İnce'den Canan Kaftancıoğlu'na 'Atatürk' tepkisi

CHP’li Muharrem İnce, ‘Memleket Hareketi' gezileri kapsamında geldiği Eskişehir’de, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu yaptığı bir konuşmasında 'Gazi Mustafa Kemal’ söylemine tepki göstererek “Muharrem İnce’ye bile Muharrem diyemezken Mustafa Kemal Atatürk’e ‘Mustafa Kemal’ demek kimin haddine” dedi.

CHP’li Muharrem İnce, ‘Memleket Hareketi’ gezileri kapsamında Diyarbakır’ın ardından Eskişehir’e geldi. Ankara’dan üzerinde ‘Memleket Hareketi’ yazılı otobüsle kente gelen İnce’yi sokakta bir grup karşıladı. İnce, beraberinde eşi Ülkü İnce ve hareketin kurucuları arasında yer alan bazı isimlerle otobüsten vatandaşları selamladı. Daha sonra Köprübaşı Adalar Mevkiinde esnafı ziyaret eden İnce, pandemi nedeniyle sosyal mesafe ve maske uyarılarında bulundu.

'BU ÜLKENİN KURUCUSUNUN ADI 'GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'TÜR'

Memleket Hareketi olarak gittikleri kentleri sıralayan Muharrem İnce, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftanocıoğlu’nun bir konuşmasındaki ‘Gazi Mustafa Kemal’ söylemine tepki gösterdi. Kendisine mikrofon uzatan bir kadın muhabire yaşını soran İnce, “Benim adım Muharrem İnce, ben 56 yaşındayım. Siz bana Muharrem diye hitap edemezseniz. Niye? Çünkü ben sizin babanız yaşındayım. Muharrem benim ön adım, soyadım da İnce. Benden bahsederken, Muharrem amca, bey, Muharrem İnce demen lazım. Mustafa Kemal, Atatürk’ün ön adıdır. Yani Muharrem gibi Atatürk ise soyadıdır. Kim oluyor da ister Cumhurbaşkanı, ister il başkanı, kimin haddine ‘Mustafa Kemal’ demek. Soyadını söylemeye mecbursun. Muharrem İnce’ye bile Muharrem diyemezken Mustafa Kemal Atatürk’e ‘Mustafa Kemal demek kimin haddine. Soyadıdır o. Bu ülkenin kurucusunun adı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Hiç kimse bu lafları edemez, etmemelidir. Ederse cahillikten öte bir şey olur” dedi.

‘SİYASET, SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KARŞI SUSMALI’

Koronavirüsle en ön cephede fedakarca görev yapan doktorlar ve sağlık çalışanlarına karşı siyaset kurumunun susması gerektiğini ifade eden CHP’li İnce şunları söyledi:

“Biz ölmeyelim diye onlar ölüyor. Biz yaşayalım diye onlar çocuklarından ayrı, hastanede cephede en ön safta savaşıyorlar. Mücadele ediyorlar. Dünyanın en başarılı doktorları, bizim doktorlarımız. Siyasetçiler doktorların üzerinden elini çekmeli. ”

‘KARADENİZ TURUNA BAŞLIYORUZ’

Memleket Hareketi olarak yılbaşına kadar hareketin kadrosunu, manifestosunu ve çözüm önerilerini içeren konuları kamuoyu ile paylaşacaklarını belirten Muharrem İnce, yarından itibaren de gezilerinin Karadeniz bölgesinden devam edeceğini söyledi. İnce, “Biz memleket hareketinin yine küçük bir grubuyla Eskişehir’deyiz. İnsanlık bir sınavla karşı karşıya, gezegenimiz ve ülkemiz zor durumda. Bir büyük salgınla karşı karşıyayız. Onun için sağlımıza dikkat ederek, kendimizi koruyarak, memleketi karış karış dolaşmaya çalışıyoruz. Sizlerden de ricamız bu konuda ülkeyi yönetenlere yardımcı olmanız, uyarılara uymanız. Maskeye, mesafeye, hijyene uymanız. Sivas’a gittik, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak, Mardin, Diyarbakır’ı gezdik. Bugün buradayız. Cumartesiden itibaren Artvin’den başlayıp Karadeniz turu yapacağız. 81 vilayeti karış karış gezip sonra büyük ilçelere geçeceğiz. Yakında işlerimiz pandemi ortamında olduğumuz için aksamalı gidiyor doğal olarak yılbaşına kadar, memleket hareketinin kadrosunu, manifestosunu yapacaklarımızı, çözüm önerilerimizi milletimizle paylaşacağız” diye konuştu.