Muharrem İnce'den flaş açıklama! CHP'den istifa edecek mi?

"MEMLEKET HAREKETİ OLARAK SORUNLARA KAFA YORACAĞIZ"

Bugün ölüm yıldönümü. Rahmetli Kamer Genç'i dinleselerdi FETÖ ile mücadele bu noktalara gelmezdi. Gerek FETÖ ile mücadelede gerek ekonomide gerek başka konularda kimseyi dinlemedikleri için hata üstüne hata yapıyorlar. Biz Memleket Hareketi'nin kurucuları olarak bugün Anadolu'nun ortasında bir şehirde memleketin sorunları üzerine kafa yoracağız.

"İKTİDAR DA MUHALEFET DE BİRBİRİNDEN MEMNUN"

Bu iktidar da bu muhalefet de birbirinden memnun. Salıdan salıya kayıkçı kavgası yaptıklarına bakmayın siz. Şimdi iktidar Erdoğan ne diyor? 'Bu muhalefeti beğenmiyorum. Gerekirse yerli ve milli muhalefeti de biz kurarız' diyor. İki tarafa da çakıyor aslında. Yani hem mevcut muhalefete çakıyor. 'Siz yerli ve milli değilsiniz' diyor. Hem de yeni oluşacak bir takım yeni siyasi yapılanmaların önünü kesiyor. Sanki onları destekliyormuş gibi. Peki muhalefet ne diyor? Saraya gidenler var. Saraydan para alanlar var. Parti kuracak olanlar var. Aslında muhalefet de iktidar da yeni oluşumlar istemiyor. Birbirinden çok memnun bunlar. Ama biz bu muhalefet düzenini de iktidar düzenini de yerle yeksan edeceğiz.

CHP'DEN İSTİFA EDECEK Mİ?

Muharrem İnce, "1 Mart'ta önemli bir açıklama yapacağım" dedi.

2 VEKİLDEN CHP YÖNETİMİNE MEKTUP

Mehmet Ali Çelebi arkadaşımızdır, tabi ki görüşüyorum. Bu ülkede bedel ödemiş bir kardeşimizdir. Dik durmuştur o Silivri zindanlarında. O duruşmalarda bulunan CHP'nin Grup Başkanvekili olan Muharrem İnce nasıl dik durduysa Mehmet Ali Çelebi de o salonda dik durmuştur. Birbirimizi o yıllardan bu yana tanırız. Değerli bir milletvekilimizdir. İkimiz de Atatürkçüyüz, yurtseveriz. Cumhuriyetin kurucu değerlerine inanan insanlarız.

İYİ PARTİ'DEN KATILIM OLACAK MI?

Eski İYİ Parti vekilleriyle bir görüşmem olmadı.