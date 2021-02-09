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09.02.2021 - 07:00 | | MEHTAP GÖKDEMİR Ankara

Muharrem İnce'nin istifasına Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki!

CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında dün toplandı. MYK’da İnce’nin partiden istifası ve partiye yönelik eleştirileri üzerine değerlendirme yapıldı.

Muharrem İnce'nin istifasına Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki!
MEHTAP GÖKDEMİR Ankara

Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, İnce’nin 24 Haziran 2018’de CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olduğunu hatırlatarak, “24 Haziran 2018’de neysek bugün de oyuz. CHP, 24 Haziran 2018’de neyse bugün de odur. CHP aynı yerde” derken, “Biz vatandaşın sorununa odaklanacağız. Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu gündeme getireceğiz. Çözüm yollarını anlatacağız” ifadelerini kullandı.

İnce’nin istifası “malumun ilamı” olarak değerlendirildi. MYK üyelerinin, “CHP kocaman bir çınar. Bazen yaprak dökülebilir. Kamuoyu ve partililer de takdir edecektir. Cumhurbaşkanı bugün söyleyeceğini söyledi, kendisi de söyleyeceklerini söyledi. Vatandaş bunları değerlendirecektir. Bu süreç kimin işine yarıyor, buna bakmak lazım. Parti’nin Cumhurbaşkanı adayı olduğu 2018 tarihinde de CHP aynı CHP’ydi, o zaman iyiydi de şimdi mi kötü oldu, Atatürk’e ‘kefere’ dediğini iddia ettiği kişi o zaman da partideydi” şeklinde değerlendirme yaptığı ifade edildi.

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