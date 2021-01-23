TBMM BaÅŸkanÄ± Åžentop, Ä°stanbul FÄ±rkateyni'nin Denize Ä°niÅŸ ve Pakistan MÄ°LGEM Korvet Projesi 3'Ã¼ncÃ¼ Gemi Ä°lk Kaynak TÃ¶reni'nde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, TÃ¼rkiye'nin Ã§ok zor bir coÄŸrafyada, dÃ¼nyanÄ±n siyasi, askeri ve ekonomik haklarÄ±nÄ±n kesiÅŸme noktasÄ±nda, Ã¶nemli bir yerde olduÄŸunu belirtti.

TÃ¼rkiye'nin bu bakÄ±mdan gÃ¼Ã§lÃ¼ olmasÄ±nÄ± gerektiren bir coÄŸrafi mecburiyet olduÄŸunu ifade eden Åžentop, binlerce yÄ±llÄ±k tarihin, medeniyetin omuzlarÄ±na yÃ¼klediÄŸi bÃ¼yÃ¼k sorumluluklar ve tarihi mesuliyetler bulunduÄŸunu vurguladÄ±.

Åžentop, bu aÃ§Ä±dan Ã¶nce yakÄ±n coÄŸrafyasÄ±nda komÅŸularÄ±ndan baÅŸlamak Ã¼zere, bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyada TÃ¼rkiye'ye yÃ¶nelik bÃ¼yÃ¼k beklentiler bulunduÄŸunu ifade etti.

2. DÃ¼nya SavaÅŸÄ± sonrasÄ±nda kurulan dÃ¼nyadaki uluslararasÄ± paradigmanÄ±n 20. yÃ¼zyÄ±lÄ±n sonlarÄ±nda aslÄ±nda Ã§Ã¶ktÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlatan Åžentop, "21. yÃ¼zyÄ±lÄ±n ilk Ã§eyreÄŸinde dÃ¼nyanÄ±n baÅŸta bÃ¶lgemizde olmak Ã¼zere yeniden ÅŸekilleneceÄŸi, yeni paradigmalarla ÅŸekilleneceÄŸi bir tabloyla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. Bu tabloda TÃ¼rkiye mÃ¼stakil ve gÃ¼Ã§lÃ¼, baÅŸta dostlarÄ±nÄ± himaye eden, onlara sahip Ã§Ä±kan bir anlayÄ±ÅŸla hareket etmek mecburiyetinde." diye konuÅŸtu.

Bu Ã¼Ã§ kritik noktanÄ±n kesiÅŸtiÄŸi bir yerde TÃ¼rkiye'nin gÃ¼Ã§lÃ¼ olmasÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izen Åžentop, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n liderliÄŸinde, 20 yÄ±ldÄ±r TÃ¼rkiye'nin bÃ¼yÃ¼k bir uyanÄ±ÅŸ iÃ§erisinde olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yoruz. Bunun ilk adÄ±mÄ± TÃ¼rkiye'nin kendisine bir Ã¶zgÃ¼venle bakabilmesi, kendisine ve geleceÄŸine gÃ¼venle bakabilmesiydi. Ã‡ok ÅŸÃ¼kÃ¼r bunu aÅŸtÄ±k. Ekonomik geliÅŸmelerle de beraber, artÄ±k bugÃ¼n TÃ¼rkiye'nin savunma sanayi alanÄ±nda da Ã¶nce kendisini yerli ve milli teknolojilerle Ã¼retimle geliÅŸtirip, daha sonra dostlarÄ±na da bu anlamda lojistik destek verebilecek bir noktaya geldiÄŸini gÃ¶rÃ¼yoruz.

30 yÄ±ldan fazla bir zamandÄ±r devam eden Azerbaycan ve Ermenistan arasÄ±ndaki YukarÄ± KarabaÄŸ sorunu, 30 yÄ±lÄ±n sonunda nihayet Azerbaycan'Ä±n yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu bir hamleyle Ã§Ã¶zÃ¼ldÃ¼. Ä°ÅŸte bu hamlede TÃ¼rkiye'nin aslÄ±nda ona vermiÅŸ olduÄŸu manevi destek Ã§ok Ã¶nemliydi. Manevi desteÄŸin dÄ±ÅŸÄ±nda da son zamanlarda aslÄ±nda harp paradigmalarÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiren TÃ¼rkiye'nin savunma sanayi alanÄ±nda atmÄ±ÅŸ olduÄŸu adÄ±mlarÄ±n bÃ¼yÃ¼k faydalarÄ±nÄ±, etkilerini de gÃ¶rmÃ¼ÅŸ oldular."

Â "TÃœRKÄ°YE YERLÄ°LÄ°K VE MÄ°LLÄ°LÄ°K ORANINI YÃœZDE 100'E ULAÅžTIRACAK BÄ°R KARARLILIÄžA SAHÄ°PTÄ°R"

TBMM BaÅŸkanÄ± Mustafa Åžentop, Amerika BirleÅŸik Devletleri'nin efsanevi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kissinger'Ä±n, "GÃ¼cÃ¼nÃ¼zÃ¼n gÃ¶lgesi masaya dÃ¼ÅŸmedikÃ§e masadan sonuÃ§ almanÄ±z mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir." sÃ¶zÃ¼nÃ¼ hatÄ±rlatarak, "Ä°ÅŸte TÃ¼rkiye, sadece ekonomik anlamda deÄŸil, savunma sanayi alanÄ±nda da gÃ¼cÃ¼nÃ¼n gÃ¶lgesinin masaya dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼, sadece kendimizin deÄŸil dostlarÄ±mÄ±zÄ±n da bunu gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ bir noktada. Ä°ÅŸte bunun somut bir misalini az sonra denizle mavi vatanla buluÅŸturacaÄŸÄ±mÄ±z Ä°stanbul FÄ±rkateyni'yle gÃ¶receÄŸiz." ifadesini kullandÄ±.

Åžentop, bu kÄ±ymetli eserin oluÅŸmasÄ±nda Ã¶ncÃ¼lÃ¼k, liderlik eden CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a ve emeÄŸi geÃ§en komutanlara, mÃ¼hendislere, iÅŸÃ§ilere teÅŸekkÃ¼r etti.

"TÃ¼rkiye, yÃ¼zde 70'leri aÅŸan bu yerlilik ve millilik oranÄ±nÄ± yÃ¼zde 100'e yakÄ±n zamanda ulaÅŸtÄ±racak bir kararlÄ±lÄ±ÄŸa sahiptir." diyen Åžentop, baÅŸta ÅŸehitler olmak Ã¼zere TÃ¼rkiye'nin tam baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ve istikbal davasÄ±nda mÃ¼cadele eden, emek sarf eden gazilere ve vatan iÃ§in mÃ¼cadele eden herkese teÅŸekkÃ¼rlerini sundu.

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