Şentop yeniden Meclis Başkanı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti ve MHP’nin desteğiyle en güçlü aday olarak girdiği Meclis Başkanlığı seçiminde, 3. turda 328 oy alarak yeniden başkan seçildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de katıldıkları oylamalar sırasında “korona tedbirleri” unutuldu. Sosyal mesafeye dikkat etmeyen vekiller peş peşe oy kabinlerine girdi; birbirlerinin kullandıkları kalemlerle pusulaları işaretledi.

5 aday yarıştı

TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem ikinci devre TBMM Başkanlığı seçimi için toplandı. Oturumu Başkanvekili MHP’li Celal Adan’ın yönettiği Meclis’te, gündem dışı konuşmaların ardından seçime geçildi. Seçimde AK Parti Tekirdağ Milletvekili mevcut Meclis Başkanı Mustafa Şentop, CHP Ankara Milletvekili Ahmet Haluk Koç, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz ve TİP Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Erkan Baş yarıştı. Aday çıkarmayan MHP ise daha önce açıkladığı şekilde Şentop’u destekledi.

Gizli oyla yapılan seçimde, ilk turda 556 milletvekili oy kullandı. İlk turda, Meclis’te oy kullanamayan başkan ve başkanvekili hariç toplam 338 sandalyesi bulunan Cumhur İttifakı’nın adayı Şentop’a 324 oy çıktı. CHP’nin adayı Koç 131; HDP’nin adayı Katırcıoğlu 50; İYİ Parti’nin adayı Filiz 34 ve TİP’in adayı Baş 9 oy aldı. İlk turda boş oy kullanan vekil olmadı; 8 oy ise geçersiz sayıldı. Hiçbir aday, ilk turda başkan seçilebilmek için gerekli olan 400 oy desteğini alamadığı için oylama turlarına devam edildi. 2. tur öncesi TİP Başkanı Baş adaylıktan çekildiğini açıkladı. İkinci turda 559 oy kullanılırken, bunun 329’unu Şentop, 133’ünü Koç, 53’ünü Katırcıoğlu ve 36’sını Filiz aldı. 1 milletvekilinin boş oy kullandığı ikinci turda 7 oy geçersiz sayıldı.







Kılıçdaroğlu ve Bahçeli, Meclis Başkanlığı seçimlerinde oy kullandı.











2023’e kadar başkan

Başkan seçilebilmek için üye tam sayısının salt çoğunluğunun yani 301’inin oyunun gerektiği üçüncü turda 557 milletvekili oy kullanırken Şentop vekillerin 328’inin oyunu alarak yeniden başkan seçildi. Seçimde Koç’un oyu 134’te, Katırcıoğlu’nun oyu 51’de ve Filiz’in oyu 37’de kaldı. Şentop, 2023 yılı temmuz ayına kadar görevini sürdürecek.

‘Meclis demokrasinin kalbidir’

Şentop, oylamanın ardından teşekkür konuşması için kürsüye çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’ye ayrıca teşekkür eden Şentop, konuşmasında Meclis’i “adalet ve tarafsızlıkla” yöneteceğinden kimsenin şüphesinin olmaması gerektiğini söyledi. Şentop, şunları kaydetti: “Meclis, milletimizin iradesinin tecelligâhıdır; en zor zamanlarda ümit bağladığı bir kurumdur; devletimizin ve siyasetin teminatı, demokrasinin kalbidir. Bize düşen en önemli görev bu yüce Meclis’e layık olmak, Meclisimizin itibarına halel getirecek her şeyden titizlikle kaçınmaktır. Türkiye’yi hedef almadığı, sivil siyasete kastetmediği ve şiddeti bir yöntem olarak benimsemediği müddetçe her siyasi fikir ve oluşum, bu yüce çatı altında var olmayı sürdürecektir.”

Erdoğan’dan tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden TBMM Başkanı seçilen Şentop’u arayarak tebrik etti. Erdoğan, Şentop’a başarılar diledi.

TBMM Başkanlık Divanı da belirlendi

Genel Kurul’da dün TBMM Başkanlık Divanı için de seçim yapıldı. Başkanvekilleri AK Partili Sadi Bilgiç, MHP’li Celal Adan ve HDP’li Nimetullah Erdoğmuş aynı göreve yeniden seçilirken, CHP’li Levent Gök yerine Haydar Akar yeni dönemde Meclis Başkanvekili olarak görev yapacak.

Yeni dönemde CHP’li Abdurrahman Tutdere, Necati Tığlı, Sibel Özdemir; AK Partili Bayram Özçelik, Emine Sare Aydın, Rümeysa Kadak, İshak Gazel, Şeyhmus Dinçel, Mustafa Açıkgöz ile İYİ Partili Enes Kaplan kâtip üyelik; MHP’li Erkan Haberal, CHP’li Mehmet Göker, AK Partili Ali Şahin, Alpay Özalan, Halil Özcan ve HDP’li Mahmut Toğrul ise idare amirliği görevini üstlenecek.



Fotoğraflar: Mustafa İstemi