Siyasi Parti ve Seçim kanunları için Komisyon kuruldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Gelecek Partisi ve Deva Partisi’ne olası bir erken seçime katılmaları için gerekirse TBMM’de grup kurabilmeleri için vekil desteği verebileceği açıklamasından sonra, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasası’nda değişiklik yapılmasını gündeme getirmişti. AK Parti MYK toplantısının ana gündemi de söz konusu bu kanunlarda yapılması planlanan değişiklik hazırlığı oldu.



Toplantıda, bu konularda çalışmak üzere yeni bir komisyon kuruldu. Komisyon başkanlığını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın yürüteceği; Meclis ayağında ise Grup başkanvekilleri Özlem Zengin ile Bülent Turan’ın görev alacağı öğrenildi. Komisyonun, dünya örneklerini de inceleyerek hazırlayacağı seçim kanunu taslağı daha sonra MHP ile yeniden masaya yatırılacak.



‘Acil değil’



Parti kurmayları, düzenlemelerin “acil bir gündem” olmadığını, önümüzdeki yasama yılına kalabileceğini belirterek, uzun soluklu bir çalışma yapılacağını söyledi. Parti, beş ayrı seçim mevzuatını tek çatı altında toplama, dar veya daraltılmış bölge seçim sistemleri üzerinde çalışma yapacak. Çalışmaların Seçim Yasası, Siyasi Partiler Yasası gibi yasalarda yapılacak değişikliklerin seçimlerden en az 1 yıl önce Meclis’te kabul edilmesi gerektiği göz önünde bulundurarak yürütüleceği ifade edildi.



AK Parti, daha önce de seçimleri düzenleyen beş ayrı yasayı tek bir çatı yasa altında toplamayı planlamıştı.



Seçimin Temel Hükümleri Yasası, Milletvekili Seçim Yasası, Mahalli İdareler Seçim Yasası, Cumhurbaşkanlığı Seçim Yasası ve Halk Oylaması Kanunu’nun toplam 400 civarındaki maddesinin tek tek taranarak yeni hükümet sistemine uyumlu hale getirilmeye çalışılmıştı.