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12.02.2021 - 21:49 | | AA

Son dakika: Adalet Bakanı Gül'den 'yeni anayasa' açıklaması

Gelen son dakika haberine göre; Adalet Bakanı Gül: "Türkiye'de her kesimin 'bu benim anayasam', 'evet benim ruhum var' diyebileceği anayasayı yapmak bizim birinci görevimiz." açıklamasında bulundu.

Son dakika: Adalet Bakanı Gül'den 'yeni anayasa' açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklamalarından öne çıkanlar:

Sivil anayasanın hazırlanışı da toplumla olmalı. Ben tüm siyasi partilerin de bu süreçte katkısını, görüşlerini sunacağına da inanıyorum.  Bu anayasayı milletimizle beraber yapacağız. Meclis'ten ne çıkarsa çıksın milletimizin onayına sunacağız.

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