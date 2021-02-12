Son dakika: Adalet Bakanı Gül'den 'yeni anayasa' açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklamalarından öne çıkanlar:



Sivil anayasanın hazırlanışı da toplumla olmalı. Ben tüm siyasi partilerin de bu süreçte katkısını, görüşlerini sunacağına da inanıyorum. Bu anayasayı milletimizle beraber yapacağız. Meclis'ten ne çıkarsa çıksın milletimizin onayına sunacağız.