Bakan GÃ¼l,Â TÃ¼rkiye CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n canlÄ± baÄŸlantÄ±yla katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, Åžahinbey Spor Salonu'nda gerÃ§ekleÅŸtirilen AK Parti Gaziantep Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± 7. OlaÄŸan Ä°l Kongresi'nde, Gaziantep'in her zaman AK Parti ve liderinin yanÄ±nda dimdik yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, gerek yerel gerekse genel seÃ§imlerde girmedik gÃ¶nÃ¼l, Ã§almadÄ±k kapÄ± bÄ±rakmayarak AK Parti davasÄ±nÄ± ileriÂ taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

KalÄ±cÄ± olanÄ±n AK Parti davasÄ±nÄ±n neferi olmak, CumhurbaÅŸkanÄ±yla yol yÃ¼rÃ¼mekÂ olduÄŸunu vurgulayan GÃ¼l, AK Parti'nin, TÃ¼rkiye'nin partisi olduÄŸunu ifade etti.

AK Parti'nin kurulduÄŸu gÃ¼nden bu yana vesayetÃ§i zihniyetle, darbecilerle mÃ¼cadele ettiÄŸini dile getiren GÃ¼l, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"AK Parti, kimsenin dinineÂ bakmaksÄ±zÄ±n, saÄŸaÂ sola bakmadan bu memleket ve millet iÃ§in 'Ben de varÄ±m' diyenlerin tabelasÄ±nÄ± astÄ±ÄŸÄ± partisi ve davasÄ±dÄ±r. AK Parti'yi, millete kapÄ±larÄ± aÃ§an,Â adaleti, Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼,Â inÅŸa eden zihniyetÂ oluÅŸturmuÅŸtur. AK PartiÂ yollar, kÃ¶prÃ¼ler, hastaneler inÅŸa ederekÂ ulaÅŸÄ±mda, saÄŸlÄ±kta, ekonomide, adaletteÂ Ã§ok Ã¶nemli adÄ±mlar atmÄ±ÅŸtÄ±r. AK Parti sadece yollar,Â kÃ¶prÃ¼ler yapmamÄ±ÅŸtÄ±r milletin gÃ¶nlÃ¼ne girecek siyaseti de inÅŸa etmiÅŸtir. AK Parti ne zaman reform dese birileri paniklemiÅŸ, hop oturup kalkmÄ±ÅŸtÄ±r. Ã‡Ã¼nkÃ¼ statÃ¼kolarÄ± deÄŸiÅŸecek, pozisyonlarÄ± elden gidecek diyeÂ durum demokratlarÄ±, vaziyet demokratlarÄ±Â her zaman reformun ve bu anlamdaki adÄ±mlarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r. Parti kapatmalar, sokak eylemleriyle milletin Ã¶nÃ¼nÃ¼ kesmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±larÂ ama onlar ne yaparsa yapsÄ±n biz bu millet iÃ§in reformlarÄ± yapmaya devam edeceÄŸiz. Birisi Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ, 'ErdoÄŸan gitsin de ben her ÅŸeyimi veririm' diyor. Ya kardeÅŸimÂ 'Bu Ã¼lkede demokrasi gitmesin, hukuk gitmesin, bayrak inmesin diye her ÅŸeyimi veririm.' diyen Recep Tayyip ErdoÄŸan, 15 Temmuz gecesi canÄ±nÄ± bu Ã¼lke iÃ§in veriyordu, demokrasi ve bu millet iÃ§in veriyordu. Bu milletin adamÄ± siz ne yaparsanÄ±z yapÄ±n, ne derseniz deyin bu milletle yol yÃ¼rÃ¼yecektir. Bu millet de adamÄ±nÄ± kimseye yedirmemiÅŸtir, yedirmeyecektir. 7 dÃ¼vel de bir araya gelseniz, alt alta Ã¼st Ã¼ste de Ã§Ä±ksanÄ±z, topunuz da gelseniz bu milletÂ Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä± yedirmedi, yedirmeyecek."

YENÄ° ANAYASA

Bakan GÃ¼l, konuÅŸmasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Kabine toplantÄ±sÄ± sonrasÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±ndaki, yeni anayasa ile ilgili bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne iliÅŸkin de ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Biz TÃ¼rkiye'de hukuk reformunu kararlÄ± bir ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rken CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n da dediÄŸi gibi hukuk reformuyla beraber TÃ¼rkiye'de Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ daha da arttÄ±racaÄŸÄ±z.Â TÃ¼rkiye'de darbenin tortularÄ±nÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± anayasaya, darbe anayasasÄ±nÄ±n zihniyetine son vereceÄŸiz. Bu Ã¼lkede darbe anayasalarÄ±nÄ±n tortularÄ±nÄ± milletimizle ortadan kaldÄ±racaÄŸÄ±z. Yeni ve sivil bir anayasayÄ± milletimizle yapacaÄŸÄ±z. Anayasa toplumsal sÃ¶zleÅŸmedir. DiyarbakÄ±r'Ä±n da Edirne'nin deÂ zenginin de fakirin deÂ kadÄ±nÄ±n da erkeÄŸin, gencin de yaÅŸlÄ±sÄ±nÄ±n da memurun da iÅŸÃ§inin de kendisini gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼, ruhuyla 'bu benim anayasam' dediÄŸi anayasayÄ± da normatif belgeyi de yine milletle beraber yapacaÄŸÄ±z. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bizim millete bir sÃ¶zÃ¼mÃ¼z var; bunu da yine AK Parti gerÃ§ekleÅŸtirecek. Sivil anayasayÄ±, yeni anayasayÄ± tÃ¼m ruhuyla hep birlikte inÅŸa edeceÄŸiz. El birliÄŸiyle 83 milyonun 'Evet bu benim anayasam, ben burada kendimi gÃ¶rÃ¼yorum' dediÄŸi bir yapÄ±yÄ± beraber kuracaÄŸÄ±z. AK Parti 19 yÄ±lda Ã§ok Ã¶nemli reformlar yaptÄ±, yapmaya da devam edeceÄŸiz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bizim yolumuz millet yoludur, TÃ¼rkiye'nin daha da gÃ¼Ã§lenmesi yoludur. Bunu da Cumhur Ä°ttifakÄ± ile hep birlikte yapacaÄŸÄ±z.Â Reformdan rahatsÄ±z olanlar nerede olursa olsun onlarÄ± rahatsÄ±z etmeye devam edeceÄŸiz. TÃ¼rkiye'de ekmeÄŸi daha da bÃ¼yÃ¼teceÄŸiz, Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ daha da geniÅŸleteceÄŸiz. Bunu da CumhurbaÅŸkanÄ±'mÄ±zÄ±n liderliÄŸinde AK Parti yapacak."

AK Parti'nin anlayÄ±ÅŸÄ±nda "Ã¶zde-sÃ¶zde vatandaÅŸ" diye bir ayrÄ±mÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden GÃ¼l, "Ana muhalefet, 'SÃ¶zde cumhurbaÅŸkanÄ±' diye bir sÃ¶ylem sÃ¶ylÃ¼yor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ onlarÄ±n zihniyetinde halk da sÃ¶zde vatandaÅŸ Ã¶zde vatandaÅŸ, cumhuriyet de sÃ¶zde vatandaÅŸ Ã¶zde vatandaÅŸ diye ayrÄ±lÄ±yor. AslÄ±nda Cumhuriyet Halk Partisinin adÄ±nda halk var ama 'Halk olmasa ne gÃ¼zel halkÃ§Ä±lÄ±k yapardÄ±k' zihniyeti var. Bu zihniyeti de milletimiz Ã§ok iyi tanÄ±yor. Kim ne derse desin iÅŸimize bakacaÄŸÄ±z. TÃ¼rkiye'de ekmeÄŸi bÃ¼yÃ¼tmeye, Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kleri geniÅŸletmeye bakacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.Â Â