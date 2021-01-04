Son dakika... AK Parti MYK bugün toplanacak! Gündem yargı ve ekonomi reformları

AK Parti'de yılın ilk Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı'nda gündem, yargı ve ekonomideki reformlar olacak. Reformların hayata geçirilmesi için atılacak adımlar ele alınacak.

MYK'da, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül bir sunum yapacak.

REFORM GÖRÜŞMELERİYLE İLGİLİ BİLGİ VERİLECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile beraber sektör temsilcileri ile yaptığı görüşmelere ilişkin bilgi verecek. Yargı reformu çalışmalarındaki son durumu üyelerle paylaşacak.

Reformun temel dayanağını, mülkiyet hakkının pekiştirilmesi, yargılama süreçlerinin hızlandırılması ve uzun tutukluluk sürelerinin kısaltılması başlıkları oluşturuyor.

Toplantıda, ekonomi alanındaki reform kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek.

SON ŞEKLİ VERİLEN REFORMLAR MECLİS'E SUNULACAK

Sektörün talepleri ve hükümetin önceliklerine göre şekillenen paketteki son durum ele alınacak.

MYK'da yapılacak değerlendirmelere göre "Yargı ve Ekonomi Reformu" paketlerine son şekli verilecek.

Meclis'te yasama takvimine göre bir yol haritası belirlenecek ve iki reform da yıl içinde hayata geçirilecek.

Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklama yapması bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber