Son dakika... AK Parti Sözcüsü Çelik'ten AİHM'in Demirtaş kararı için flaş açıklama

Çelik, parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken düzenlediği basın toplantısında, Sarıkamış Harekatı'nın 106'ncı yılı dolayısıyla şehitlere Allah'tan rahmet diledi, vatandaşların her sene anmasının, o günün ve o fedakarlığın unutulmamasının son derece kıymetli olduğunu belirtti.



Trabzon'da bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybeden eski Trabzonspor Kulübü başkanlarından Özkan Sümer için Allah'tan rahmet dileyen Çelik, Sümer'in vefatının Türk futbolu ve Trabzonspor camiası için önemli bir kayıp olduğunu söyledi.

Çelik, Diyarbakır anneleri ile ilgili gündemi yakından takip etmeyi sürdürdüklerini kaydederek, bugünkü MYK toplantısında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın kapsamlı iç ve dış siyasi gelişmeler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele, son dönemde yaptığı temaslara yönelik değerlendirmeler yaptığını ve güncel politik gelişmelerin kapsamlı bir şekilde ele alındığını bildirdi.

MYK toplantısında TBMM gündeminin de değerlendirildiğine işaret eden Çelik, "Bütçe görüşmelerinde muhalefet tarafından dile getirilen iddialar, arkadaşlarımızın bunlara verdiği cevaplar, bütçe görüşmelerinin nasıl geçtiği de kapsamlı bir şekilde değerlendiriliyor." ifadelerini kullandı.

Çelik, terörle mücadele konusunda gayretli mücadelenin kesintisiz bir şekilde devam ettiğini vurgulayarak, "Polisimizin, jandarmamızın ve Silahlı Kuvvetlerimizin kendi görev bölgelerinde yürüttüğü bu mücadele tavizsiz bir şekilde devam ediyor. Tabii Türkiye'nin yürüttüğü silahlı mücadele, Türkiye'nin yürüttüğü bu terör örgütüne karşı bu mücadele dünyanın en yüksek meşruiyetine sahip mücadelesidir. Suriye örneğinde gördüğümüz gibi PKK/PYD ve YPG terör örgütü her türlü grupla iş birliği yapabilen, her türlü kılığa girebilen bir yapıya sahip." diye konuştu.

Terör örgütlerinin, Türkiye'ye tehditlerinin söz konusu olduğunda, Türkiye'nin karşısındaki güçlerle yoğun bir şekilde iş birliğine girmeye çalıştığını söyleyen Çelik, "Terörle mücadele 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz bir şekilde sürüyor ve başarıyla devam ediyor. Bizim her MYK toplantımızda, her MKYK toplantımızda, partideki her toplantımızda terörle mücadele gündemini yakın bir şekilde takip ediyoruz. Gerek İçişleri Bakanlığımız, gerek Milli Savunma Bakanlığımızın, polisimiz, jandarmamız ve Silahlı Kuvvetlerimiz bütün bu süreçlerdeki mücadelesinin nasıl seyrettiği, ne tür başarılar elde edildiği ile ilgili yakın bir takibimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

"Elverişli ve kullanışlı bir enstrüman"

Çelik, PKK terör örgütünün bölge için ana istikrarsızlık unsuru olmayı sürdürdüğüne vurgu yaparak, şu ifadeleri kullandı:

"Fakat ne yazık ki bazı dost ülkeler ve hatta müttefik ülkeler bunu elverişli ve kullanışlı bir enstrüman olarak gördükleri için birbirlerine karşı kullanmaya çalışıyorlar. Aynı şekilde de aynı Suriye'nin kuzeyinde güya DEAŞ ile mücadele adı altında yerleşmeye çalıştığı bölgelerden Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla çıkarılmıştı. Eğer Silahlı Kuvvetlerimizin, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları gibi bu harekatlar olmasaydı, bugün orada bir ur şeklinde bir terör devletçiği bu yapıların desteği ile kurulmuş olacaktı. "

PKK'nın Kürt düşmanlığının bir göstergesi olarak son zamanlarda Kuzey Irak'taki güçlere saldırdığını dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"Burada YPG aynı şekilde, PYD/YPG, Suriye'nin kuzeyinde, aynı şekilde Irak'ın kuzeyinde oradaki yerleşik halklara, ister Türkmen olsun ister Arap olsun ister Kürt olsun katıksız bir şekilde, ayırt etmeksizin bu düşmanlığı sürdürüyorlar. PKK'nın orada kurmaya çalıştığı totaliter yapıya boyun eğmeyen herkes bu düşmanlıktan nasibini alıyor. En son da Kuzey Irak'taki Kürtlerin yaşadığı bölgedeki, oradaki güvenlik güçlerine saldırarak aslında bölgede ne kadar çok boyutlu bir istikrarsızlık unsuru olduğunu bir kere daha ortaya koymuş oldu.

Dolayısıyla Türkiye'nin PKK terör örgütü ile mücadelesi insanlığa karşı suç işleyen bir nefret örgütüyle hem kendi milli güvenliğini sağlamak bakımından hem de insanlığa karşı işlenen bu suçu engellemek bakımından son derece yüksek bir meşruiyete sahip mücadeledir. Bütün güvenlik güçlerimize bu gayretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. PKK ile mücadele ve diğer terör örgütleriyle mücadele 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz bir biçimde ve hiçbir gevşeme olmadan, hiçbir yavaşlama olmadan aynı şekilde devam edecektir."

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:



KORONAVİRÜS SALGINI



Türkiye etkin bir mücadele ortaya koydu. Bugün yine çeşitli açıklamalar oldu. Bekleneceği üzere CHP'den açıklamalar geldi. Onlardan bir hakkaniyet beklemiyoruz. Başka bir paralel evrende yaşıyorlar. Şimdi ortaya çıkan haberler; bu virüsün mutasyona uğradığını şeklinde değerlendirme konusu oldu. Ülkemiz de İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika ile uçuşlarını durdurdu. Gerekli tüm tedbirler alınacaktır. Tedbirlerin alınmasıyla rakamlar da düşmeye başladı. Sağlık çalışanlarımız çok büyük fedakarlık gösterdi, göstermeye devam ediyor. Onların statüleri için çalışmaların hızlandırılması bizim de takip ettiğimiz bir konu.



Maske mesafe ve temizlik, zorunlu olmadıkça evden çıkmamak şeklinde mücadele edeceğiz. Herkese bir kez daha arz ediyoruz lütfen bu yasaklara ve kullara tam olarak uyarak, sağlık sisteminin üzerindeki yükün azalması için gayret gösterelim.



AZERBAYCAN'IN KARABAĞ ZAFERİ



Azerbaycan zaferi sonrası yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Azerbaycan'ın kendisine ait olan topraklarını yeniden alması birçok ülkeyi rahatsız ediyor. Bizce geçersiz tehditler savuranlar var. Son olarak Belçika'nın aldığı bir karar oldu. Bu karar tasarısının hiçbir hükmü yoktur. Haksız ve hakkaniyetsiz bir tasarıdır. Gayrimeşrudur. Belçika mahkemelerinin daha önce PKK ile aldığı kararlar da yine ortadadır. Hukuki bir motivasyonla hareket etmediklerini ortaya koyuyor. Minsk grubu içinde Fransa'nın Türkiye karşıtı konumlandırmaya çalışan bir tutumu var. Türkiye nerede duruyorsa onun tam karşısında konumlanmaya çalışıyorlar. Radikalizmin, saldırganlığın Ermenistan'ı getirdiği yer, net bir şekilde çöküştür.





Türkiye'nin büyük mirası açısından sevindiren haberler var. UNESCO'nun temsili listesine Türkiye'nin yaptığı katkı 20'ye ulaştı. Minyatür sanatı ve Mangala oyunudur. somut olmayan kültürel miras olarak UNESCO tarafından kabul edildi. Kıymetli bir konu. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyoruz.



KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARI



Kılıçdaroğlu'nun tehdit sırası, çiftçilere gelmiş. Daha önce işçiler, daha sonra öğretmenleri tehdit etmişti. Şimdi sıra çiftçilere gelmiş.

Ama artık bunlar yadırganmaz hale geldi. Bir takım politikaları eleştirebilir. Eleştiri ile husumet arasına düzgün çizgiler çekilirse eleştiri

demokrasinin olmazsa olmazıdır. Bu siyaset tarzı sağlıklı bir siyaset tarzı değil. Sonra çıkıp kutuplaşmadan bahsedeceksiniz. Bir partinin politikalarını başka, oy veren vatandaşları tehdit etmek başka. Kullandığı zehirleyici bir dil. Hiç kimse milletin üstünde değildir. Memleketin sahibi millettir.



SORU - CEVAP



(Muhalefetin dış politika eleştirisi) Her ülkenin dışişleri bir geleneğe bağlıdır diye bir şey yoktur. Türk hariciyesi dünyada sayılı gelenekler arasındadır. Türk Hariciyesi için ifade kanalları açıldı. En verimli dönemleri bizim dönemimizdedir. Gurur duyuyoruz. Türk hariciyesinde devrimci adımlar atıldı. Şunu söylüyorlar, 'Bazen siyasilerden büyükelçi atanıyor'. Türkiye demokratik bir cumhuriyet, bürokratik bir cumhuriyet değil. Tabii siyasi irade siyasilerden de atar, iş adamını da atayabilir, Türk diplomatlarından da faydalanabilir ama bu hariciyenin yapısının bozulması anlamına gelmiyor.



(Çıplak arama iddiası) Bizim dönemimiz işkenceye sıfır toleranstır. İnsan haysiyetini ayaklar altına alan her türlü şeyin karşısındayız.

Ellerinde bilgi belge varsa üstüne gideriz. İftira mekanizmasına dönüşmüş bazı hesaplar var. Arama prosedürleri AİHM ve AYM kararlarına, diğer içtihatlara uygun yapılıyor ve her gün denetleniyor.



(Bahçeli'nin HDP açıklamaları) Sivil siyasetin gücünün korunması, parti kapatmayı zorlaştıran sistemi bizim getirdiğimiz bir şeydir. Burada esas olan vatandaş iradesinin siyasete tam olarak yansımasıdır. Bir parti hukukun dışına çıkıyorsa ve bunu açıkça söylüyorsa, bu durumda demokratik sistem çaresiz değildir. Diyelim bir siyasetçi bir parti kurdu, diyor ki 'DEAŞ terör örgütü değildir, biz sırtımızı DEAŞ'a dayadık' diyor. Buna susulacak mı? Partilerin görevi demokrasiyi korumaktır. MYK'da herhangi bir değerlendirme yapılmadı ben size genel çerçeveyi çiziyorum.



(CHP'de taciz iddiaları) Taciz meselesinde geçen hafta susmayın demiştik. Şimdi kurumsal bir suskunluğa dönüştü. Bu olaylar karşısında susulmasının siyasi ahlak açısından kabul edilemez olduğunu söylüyorlar. Kadın onuru karşısında susanın siyasi ahlaktan bahsetmesi söz konusu olabilir mi? Mağdurlar zulme uğramış. Biz size mağdurun adresini ismini verin demiyoruz. Siz mağdurun hakkına sahip çıkmadığınız zaman asıl travmayı yaratıyorsunuz.



(AİHM'in Demirtaş kararı) AİHM kararı sıcak bir karar. Gerekçeli karar 100-150 sayfalık bir karar. Hukuk sistemimiz değerlendirecek. Buna göre bir yaklaşım geliştirilecek.



(İBB'nin Şebiarus Töreni'nde Kur'an-ı Kerim'in Türkçe okunması) İbadet diliyle oynamaya çalışmak gerçekten insanın zihninde bir İstiklal Mahkemesi olmasıyla ancak açıklanabilecek bir şey.



(Muhalefetin parlamenter sistem yorumları) Birisi çıkıp, parlamenter meşrudur, başkanlık gayrimeşru diyorsa cahilane bir cümle kurar. Anayasanın üzerinde kırmızı kitapların olduğu dönemler var. Herkes sistemin koalisyonlarından yakınıyordu. Ben bunların sadece bir siyasal manevra olarak kullanıldığını görüyorum. Amaç sistem tartışması yapmak değil, eleştirel bir alan açmak. Sonra diyorlar ki bir masa kuralım oturalım, konuşalım. Masaya oturmasını istediklerinizden biri Türkiye'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı'na diktatör diyor. Arzu ettikleri, sistem tartışması yapmak değil, tamamen Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini savunmasına karşı eleştirel bir alan açmak.