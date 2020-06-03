Son dakika | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Aile kavramını siyaset konusu yapmak ahlaksızlıktır

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:



Korona virüs sebebiyle pek çok kaybımız oldu. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz.



Süreci yüksek bir hassasiyet ile sürdürdük.



Kongrelerimizi corona virüs tedbirleri kapsamında yapamamıştık. Online mekanizmalar üzerinden yapmıştık.



TBMM'de çeşitli teklifler söz konusu. Kapsamlı bir MYK oluyor.



ABD'DEKİ OLAYLAR



Dünyanın gündemi ABD'deki 'nefes alamıyorum' protestolarında. Biz uzun zamandır siyahilere dönük olarak oradan yükselen ırkçı şiddeti takip ediyoruz.



Dile getirilen eşitlik talebini Amerikan demokrasisinin, toplumunun geleceği açısından sağlıklı buluyoruz.



Son zamanlarda ırkçı polis şiddetinin, siyahi olduğu için orantısız güç kullanılması gibi bir tablo söz konusuydu. George Floyd nefes alamıyorum dediği halde orantısız güç uygulanmıştır.



Bu zihniyet ile mücadele edilmesi gerekiyor. Bunun öncü unsurları olmuştu.



TRT World ekibine bir saldırı oldu. Gazetecilik görevini yapan TRT ailesine geçmiş olsun diliyoruz. Bu saldırıyı kınıyoruz. Her protestoda olduğu gibi ABD'deki meşru protestoları yağmaya dönüştüren tüm yıkıcı gruplara da karşı olduğumu belirtmek zorundayım.



İsrail'de bir gazetede bizim bu şiddet olaylarının arkasında olduğumuz gibi yalan bir haber çıkmıştır.



Demokratik değerler Amerikan toplumunun sahip çıkmasını destekliyoruz, şiddet olaylarına karşıyız. Ne ırkçılık ne şiddet ikisine de karşıyız. Bu ikisinden birini kimse tercih etmek zorunda değil.



Meşru protestoları şiddete dönüştürmeye çalışan, kamu düzenini yıkıcı etkiyle karşı karşıya bırakmaya çalışan tüm gruplara karşıyız.



CAMİ VE KİLİSEYE PROVOKASYON



Camilere, kiliselere saldırı, bunların hepsine reddediyoruz. Ölüm tehditleri, iğrenç yaklaşımlar medeni toplumun parçası olamaz. Türkiye'de provokasyon mevsimi kapalıdır. Provokasyona geçit vermeyeceğiz. Camileri, kiliseleri, havraları hedef alan, kadınlara şiddet dilini kullananların karşısındayız. Özellikle kadınlara kullanılan dil kabul edilemez. Türkiye'de herkes birinci sınıf vatandaştır.



TÜRKİYE'NİN SALGINLA MÜCADELESİ



İnsan odaklı siyaset çerçevesinde insanımıza sahip çıktık. Türkiye'nin Atatürk Havalimanı içerisinde 45 günde biten hastane açması, bu kriz döneminde içe kapanmayan tek ülke olduğunu göstermiştir. Sistemimizin ne denli güçlü olduğu salgın sürecinde ortaya çıktı.



'AİLE KAVRAMINI SİYASET KONUSU YAPMAK AHLAKSIZLIKTIR'



Berat Bey üzerinden aile siyaseti yapılıyor. Aile meselesi siyasette etik bir alandır. Aile meselesini siyaset konusu yapmak, ahlak dışı bir tutum olarak kabul edilir. Defalarca uyarmamıza rağmen, CHP sözcüleri tarafından yapılmaktadır. Sayın Bakanımızın babası Sadık Albayrak, statüko sosyetesine karşı mücadele eden bir kimsedir. Bunun için hapis yatmıştır. Aile kavramını kim, hangi şekilde ve hangi sebeple siyaset konusu yapıyorsa yaptığı ahlaksızlıktır.



Türkiye'de oligarşik bir siyaset, ekonomik model oluşmuşsa bunun altında imzası olanlar bugün aile kavramı üzerinden 'sosyete' gibi kavramlar kullanıyorlar. Statüko sosyetesinin kendisine ait olan kavramları başkası için kullanmaması gerekir.



Siyasi değerlerimiz ayrışabilir ama ahlak değerleri herkes için aynıdır.



Kendi dönemlerinde 1 saat sonrasını ön göremeyenler şimdi yapılana bir şey demiyor, 6 sonrayı soruyor. Virüse karşı önemli destekler ortaya kondu. Esnafımızı yalnız bırakmadık. Tüm dünya 1 yıl sonrası için, 2 yıl sonrası için çok olumlu konuşamıyor. Dört yeni finansman paketi açıklandı. Dün bu destekleri verdiğimiz gibi bundan sonra da vereceğiz. Formülümüz önce toparlanma, sonra atılım



AYASOFYA'DA FETİH SURESİ OKUNMASI



İstanbul'un fethini çok güzel bir şekilde kutladık. Ayasofya'da Fetih Suresi okundu. Yunanistan buna nedense tepki gösterdi. Biz hiçbir Hristiyan'ın dini duygusuna hakaret etmeyiz. İslam düşmanlığı, ırkçılık sizin topraklarınızda var. Tüm dinlere hürmet ederiz. Kimseye meydan okumak için değil tarihimizi anmak için bu törenleri düzenliyoruz.



FATİH SONDAJ GEMİSİ



Dünyada yüksek teknolojiye sahip 5 gemiden sayılıyor. Karadeniz'e açılması oldukça önemlidir. Mavi vatanda da çıkarlarımızı korumaya devam edeceğiz.



LİBYA'DA YAŞANAN GELİŞMELER

Hafter'in saldırıları savaş suçudur. BM tarafından da böyle ifade edilmiştir. Türkiye'nin pozisyonunu NATO da teyit etti.



Filistin'e, halkına karşı atılacak son adım, tüm adımların toplamından daha vahşi bir adımdır. ABD'de bu adıma karşı seslerin yükselmesinden memnuniyet duyuyoruz.



Batı Şeria'nın İsrail yönetimince ilhakı konusunu şiddetle reddediyoruz, bütün dünyayı bir kere daha uyarıyoruz.



Açık Semalardan çekilme bizim için çok yanlıştır. ABD'nin Açık Semalar anlaşmasından çekilmesi bizim için endişe vericidir. Bu kararın gözden geçirilmesini ummak istiyoruz.



Boğazın altında yapılan çekimlerde, maske ve eldiven atıkları gördük. Bu hastalıkların ortaya çıkmasını sebebi, bu kirliliktir aynı zamanda.



SORU -CEVAP



(Barolarla ilgili tartışmalar) Tabii ki demokratik olacaktır, meslek örgütlerinin mesleki faliyetlerini güçlendiren, hukuk ve demokrasi konusundaki hassasiyetlerine destek veren içerikler tartışılacaktır. Modellerini tartışmaya devam ediyoruz, şekillendiği zaman açıklanacak.



(AK Parti kamp yapacak mı?) Burada bile bir araya gelirken önlemlere çok dikkat ediyoruz. Ağustosta başlamak gibi değerlendirmemiz var, Kovid tedbirlerine uygun model oluşturacağız. Bir kamp takvimimiz yok"



(Darbe iması tartışması) Neden bu sözler hep tek partiden geliyor. Türkiye açısından bir darbe gündemi var mıdır? Yoktur. Sistem işlemektedir. Hükümet işin başındadır. Türkiye'nin kurumlarının böyle bir gündemi yok. Yapılan hem hükümete hem de TSK'ya iftira atmak.





