AK Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ã–mer Ã‡elik, "Avrupa BirliÄŸi, Yunanistan'Ä±n tÃ¼m Avrupa'yÄ± 'Yunan tiyatrosu'na Ã§evirmesine izin vermemelidir." ifadesini kullandÄ±. Ã‡elik, DoÄŸu Akdeniz'de yaÅŸanan geliÅŸmelere iliÅŸkin, Twitter'dan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Yunanistan'Ä±n haksÄ±z, hukuksuz ve saldÄ±rgan politikalarÄ±na destek iÃ§in Avrupa BirliÄŸi'ni toplantÄ±ya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. "Avrupa BirliÄŸi, Yunanistan'Ä±n tÃ¼m Avrupa'yÄ± 'Yunan tiyatrosu'na Ã§evirmesine izin vermemelidir." ifadelerini kullanan Ã‡elik, ÅŸu deÄŸerlendirmelerde bulundu:

"SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n talimatlarÄ± doÄŸrultusunda diplomasiye alan aÃ§mak iÃ§in ciddi adÄ±mlar attÄ±k. TÃ¼rkiye, barÄ±ÅŸÃ§Ä±l tutumunu ortaya koydu, diplomasiye ÅŸans tanÄ±dÄ± ve diyalog kanallarÄ±nÄ±n canlandÄ±rÄ±lmasÄ±na dÃ¶nÃ¼k bir iyi niyetli adÄ±mlar attÄ±.

Yunanistan ise her zamanki gibi diplomasiyi 'Yunan tiyatrosu'na Ã§evirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Yunanistan TÃ¼rkiye'nin jestini Ã§Ã¶zÃ¼m iÃ§in bir fÄ±rsat olarak deÄŸerlendirmek yerine, samimiyetsiz ve ikiyÃ¼zlÃ¼ bir pratik ortaya koydu ve MÄ±sÄ±r ile korsan anlaÅŸma yapma yoluna gitti. Bu sÃ¶zde anlaÅŸma, uluslararasÄ± hukuka ve TÃ¼rkiye'nin Libya ile DoÄŸu Akdenizâ€™de akdettiÄŸi meÅŸru anlaÅŸmaya aykÄ±rÄ± olduÄŸu gibi Yunanistan tarafÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'nin iyi niyetini suistimal etme niyetini aÃ§Ä±kÃ§a ortaya koymuÅŸtur."

Ã‡elik, gelinen noktada TÃ¼rkiye'nin uluslararasÄ± hukuktan kaynaklanan haklarÄ±nÄ± kullanmak ve Ã¶nceden planlanan Ã§erÃ§evede faaliyetlerini sÃ¼rdÃ¼rmek Ã¼zere kararlÄ± bir ÅŸekilde harekete geÃ§tiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izdi.

YapÄ±lan faaliyetlerin "Mavi Vatan" iÃ§erisinde olduÄŸunu, Yunanistan'Ä± ilgilendiren bir konunun bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Ã‡elik, "Son hadise, Akdenizâ€™de gerginliÄŸi arttÄ±ran tarafÄ±n TÃ¼rkiye deÄŸil, Yunanistan olduÄŸunu tÃ¼m dÃ¼nyaya gÃ¶stermiÅŸtir. Avrupa ise halen Yunanistan'Ä±n Ã§Ã¶zÃ¼msÃ¼zlÃ¼ÄŸÃ¼ dayatan politikalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sÃ¼rÃ¼klenmektedir. Avrupa, 'Yunan siyasi tiyatrosu'nun aleti olmamalÄ±dÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Ã‡elik, Yunanistan'Ä±n TÃ¼rkiye'nin faaliyetine itiraz etmesinin hiÃ§bir hukuki ve meÅŸru dayanaÄŸÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ederek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"BÃ¶lgedeki Yunan adalarÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'nin kÄ±ta sahanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kesmesi gibi bir iddia uluslararasÄ± hukukun hakkaniyet ilkesine aykÄ±rÄ±dÄ±r. Yunanistan gaspÃ§Ä±lÄ±k arayÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± bir kenara bÄ±rakmalÄ±. DoÄŸu Akdeniz'de Mavi VatanÄ±mÄ±zÄ± gÃ¶z ardÄ± eden her tÃ¼rlÃ¼ hukuksuzluk, boÅŸa Ã§Ä±kmaya mahkumdur. Devletimiz, Akdenizâ€™deki hak ve menfaatlerimizi ve KKTC'nin Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± koruyacak irade, kararlÄ±lÄ±k, imkan ve kabiliyete sahiptir.

CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n talimatlarÄ± net ve aÃ§Ä±ktÄ±r. OruÃ§ Reis, Ã¼lkemizin BM'ye bildirdiÄŸi hudutlar Ã§erÃ§evesinde sismik araÅŸtÄ±rma faaliyetlerini sÃ¼rdÃ¼recek, Kahraman SilahlÄ± Kuvvetlerimiz gemimize herhangi bir askeri mÃ¼dahalede bulunulmasÄ±na izin vermeyecektir."

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