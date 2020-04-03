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03.04.2020 - 11:10 | | AA

Son dakika... AK Parti ve MHP arasında infaz toplantısı

Son dakika gelen bilgilere göre; TBMM Anayasa Komisyonu, AK Parti ve MHP'nin hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifini görüşmek üzere toplandı.

Son dakika... AK Parti ve MHP arasında infaz toplantısı

AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Adalet Komisyonundaki görüşmelerine başlandı.

Komisyon, Başkanvekili ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç başkanlığında toplandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında komisyon toplantısı, biraz daha büyük bir alana sahip olan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu salonunda gerçekleştiriliyor.

Teklif üzerinde AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan değerlendirmesine başladı. Özkan'ın konuşmasının ardından milletvekilleri, teklifin tümü üzerinde söz alacak.

Rezalet! Bir grup genç otelde parti düzenleyip... Yer: İzmirİzmir'in Konak ilçesinde bulunan bir otelde, parti düzenleyen gençler bu görüntüleri sosyal medyada paylaşınca harekete geçen ekipler, otele baskın düzenledi. Hem otel sahibine hem de parti yapan gençlere işlem yapıldı.
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