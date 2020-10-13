Son dakika... AK Parti'den erken seçim açıklaması! Çelik noktayı koydu

Çelik, parti genel merkezinde düzenlenen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın MYK öncesi iç ve dış politika konusunda kapsamlı bir değerlendirme yaptığını belirten Çelik, AK Parti 7. Olağan Kongre Süreci'ne ilişkin şu bilgileri verdi:

"İlk olarak Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız bu pazar günü Şırnak İl Kongremize katılacaklar, bizzat gidecekler oraya ve kongremize katılarak Şırnaklı kardeşlerimizle Şırnak teşkilatımızla beraber olacaklar. Daha sonra ise 24 Ekim'de Kayseri İl Kongresi'ne katılacaklar, 25 Ekim'de de Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Malatya İl Kongremize katılacaklar."

Çelik, terörle mücadele şehit olan güvenlik güçlerine Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

Ankara'nın başkent oluşunun 97'nci yıl dönümüne ilişkin Çelik, "Milli Mücadelenin kalbi ve biricik başkentimiz bu şekilde bir kere daha anılmış oluyor. Bugün de Ankara milli iradeyi temsil eden TBMM'ye ve Cumhurbaşkanlığımıza ve tüm devlet kurumlarına ev sahipliği yapıyor. Ankara'nın tarihi bir bakıma bizim millet olarak son yüzyılda nasıl bir var olma mücadelesi verdiğimizin de tarihi ve sembolü. Ankara'nın başkent ilan edilişinin yıl dönümünü kutlarken ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm arkadaşlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi bir kere daha rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine ilişkin de "Evlatlarına, çocuklarına kavuşmak için bu soylu mücadeleyi sürdürüyorlar. 407 gün oldu bu vicdan nöbetinden ayrılmadılar, 160 aile bugüne kadar eyleme katıldı. Akkuş ve Kaya aileleri son olarak evlatlarına kavuştu. Böylece evladına kavuşan aile sayısı 18'e yükselmiş oldu." dedi.

Hatay'ın Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde çıkan orman yangınlarına ilişkin de Çelik, "Hepimizi çok üzdü, bunu yakın bir şekilde takip ettik arkadaşlar. Buraya Tarım Bakanlığımızın imkanları İçişleri Bakanlığımızın imkanları ve Sağlık Bakanlığımızın imkanlarıyla yoğun bir şekilde mücadele ettik. Devletimiz elindeki tüm imkanlarla Hataylı kardeşlerimizin bu acısını sarmaya birtakım felaketlerin önüne geçmeye gayret etti." diye konuştu.

"İçişleri Bakanlığımız olayı takip ediyor"

Çelik, Türkiye'de yaz aylarında çok yoğun şekilde orman yangınlarıyla karşı karşıya kalındığına dikkati çekerek şunları söyledi:

"Burada tabii PKK'lı bir grubun bunu biz yaptık diyerek propaganda yapmaya çalışması alçakça bir şekilde, bu meselede acıların üstüne benzin dökmesi, bu acılara dönük sevinç ortaya koyması kuşkusuz lanetlenmesi gereken bir durumdur. O sözde bazı siyasilerin de önce duyarlılık gösterip tweet atıp sonra bunu silme şeklinde bir tavır içerisine girmesi de görülmüştür. Tabii vatandaşlarımız sosyal medyada yoğun bir biçimde burasıyla ile PKK arasında bağlantı kuran açıklamalar yaptılar. İçişleri Bakanımız ilk günden itibaren İçişleri Bakanlığımızın yetkilileri olayı takip ediyorlar.

Türkiye'nin çeşitli yerlerinde silahlı terör eyleminin yanı sıra orman yangını çıkarmayı da bu PKK terör örgütü kendisine bir yöntem olarak seçtiğini daha önceleri duyurmuştu. Fakat Hatay ile ilgili olarak bize bu soruluyor 'Elinizde bu şekilde bir şey var mı' diye, sadece soruşturmanın devam ettiğini söyleyebilirim. Herhangi bir sonuca ulaşıldığında yetkili makamlar açıklayacaktır. Bu yangın nasıl çıkmıştır? Nasıl büyümüştür bununla ilgili olarak bunlar yapılacaktır."

"Ekolojik terör"

Demokrasinin tehdit altında olduğu konulardan birinin de ekolojik terör olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Ekolojik terör konusunda güvenlik güçlerimiz son derece deneyimli ve teyakkuz halindedir. Ekolojik terörle ülkemizin tehdit edilmesine karşı da yüksek bir bilinç ve yüksek bir operasyon kabiliyeti geliştirmişlerdir. Demokrasiden en çok bahsedenlerin ama orman yangınlarını yapanların bir kısmını hiçbir şekilde eleştirmeyenlerin demokrasiyle ekoloji arasında kurdukları sahte denklemlerin de farkındayız. Daha önce İçişleri Bakanımız da ifade etti, PKK'nın yaklaşık 2 yıldan beri hem örgüt mensuplarına hem de şehirlere sızmaya çalışan elemanlarına bu tip ekolojik terör talimatı verildiği biliniyor ama tabii her olayda bir devlet ciddiyeti içerisinde olaya bakmak zorundayız. Bir olayın içerisinde o terörü gördüğümüz zaman zaten adını koyarız, zaten üstüne gidiliyor. Onun dışında soruşturmaların devam ettiği durumlarda da size söyleyeceğimiz şey, bu konudaki soruşturma devam ediyor, elimizde kesin bulgulara ulaştığımız bir tablo olduğunda sizinle paylaşıyoruz."





Terörle mücadele kapsamında Pençe Operasyonlarının güçlü bir şekilde devam ettiğini anımsatan Ömer Çelik, "Güvenlik güçlerimize ve vatandaşlarımıza dönük bu terör saldırılarını gerçekleştirenler, komşu ve kardeş ülke topraklarından ülkemize sızıyorlar. Gönül isterdi ki komşu ve kardeş ülkeler, kendi topraklarında bu terör örgütlerini temizleyebilsinler, bertaraf edebilsinler ama bu söz konusu olmadığı zaman Türkiye'ye sınır ötesi harekat yapmaktan başka bir çare kalmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Bu operasyonların siklet merkezini Irak'taki Sinat-Haftanin, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinin oluşturduğunu belirten Çelik, "Burada konumlanmış olan unsurların ülkemize, güvenlik güçlerimize dönük tehditlerini bertaraf etmek için güçlü bir şekilde mücadele ediliyor." dedi.

Ömer Çelik, söz konusu terör örgütlerini birtakım uluslararası güçlerin Türkiye'ye karşı kullandığının belli olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"Bunlar her türlü Türkiye düşmanı güce hizmetlerini sunmaya hazır organizasyonlardır. Bunların ideolojisine hiç bakmamak gerekir, bunların ideolojik bir faaliyet içinde olduğu sadece mensuplarını kandırmak için uydurdukları bir şeydir. 'Ben şu mesele için mücadele ediyorum, bu mesele için mücadele ediyorum.' hepsi yalandır. Burada da PKK terör örgütünün tek ideolojisi Türkiye'ye düşmanlıktır. Onun dışında işte 'Kürtlerin iyiliğini istiyorum ya da Kürtler için mücadele ediyorum.' gibi sözlerin baştan aşağı yalan olduğu ve tam tersine Kürt düşmanı bir organizasyon olduğu açık ve nettir. PKK terör örgütü gerek Irak'taki gerek Suriye'deki yapılanmalarla Türkiye düşmanlığı isteyen herkese hizmet sunan kirli bir organizasyon halindedir. Kuşkusuz buna karşı da hem iç güvenlik açısından hem dış güvenlik açısından ülkemiz gereken cevabı verecek kudrete sahiptir. Bunun son aşaması olarak Pençe Operasyonları, yurt içindeki güvenlik operasyonları güçlü bir şekilde devam ediyor."

Yüz yüze eğitim

Pandemi sürecinde bir yandan normalleşmeye geçiş süreci, bir yandan da Kovid-19'un hayatın akışından çıkmamış olmasının en çok stratejik hale getirdiği konulardan birinin eğitim olduğuna işaret eden Çelik, yüz yüze eğitime aşamalı olarak geçildiğini hatırlattı.

TRT EBA Kanalları ve EBA Dijital Eğitim Platformu ile 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimde yeni öğretim yılının ilk ders zilinin çalındığını, yüz yüze eğitimin ilk adımının ise 21 Eylül'de atıldığını anımsatan Ömer Çelik, şöyle dedi:

"Şimdi burada hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyma bakımından iyi bir standart geliştirildiğini görüyoruz. Sağlık ve Milli Eğitim bakanlıklarımız tarafından öğrencilerin ve öğretmenlerinin korunması hususunda iyi tedbirler alındı. Aynı şekilde de ilkokulda 1,2,3 ve 4. sınıflarda, ortaokul 8. sınıf, lise hazırlık ve 12. sınıflarımızda, köy okullarımızın tüm kademelerinde ve özel gereksinimli öğrencilerimizin tüm kademe ve sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitim başladı. Bilim Kurulu'nun tavsiye karaları çerçevesinde yönetilen süreçte öğrencilerimiz haftanın 2 günü okullarında olacaklar. Yüz yüze eğitimde grup sayıları, okulda kalış süreleri azaltılıyor. Tabii velilerimizin rızası çok önemli. Velilerimizin evlatlarının geleceği için bu eğitimi aldırırken gönül rahatlığı içinde olması hepimiz için önemli.

Burada esnek bir model var, isteyen velilerimiz çocuklarını gönderebiliyor. İstemeyenlere de esneklik tanıyor ve çocuklar devamsız sayılmıyor. Öğretmenlerimize Kovid-19 ile ilgili eğitimlerin verilmiş olması da son derece önemli. Buradaki süreci güçlü bir şekilde takip ediyoruz. Hem gelecek nesillerimizin eğitimi açısından hem de velilerimizin rahatlığı açısından bize ulaşan eleştiriler, tepkiler, destekler ve yorumlar partimiz tarafından güçlü bir şekilde değerlendiriliyor."

Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırısı

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını bir kez daha lanetleyen Çelik, Türkiye'nin bu süreci çok yakından takip ettiğini söyledi.

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı operasyonlardaki söz konusu ateşkesin, Ermenistan'ın Gence'deki sivillere yönelik bombalarıyla bozulduğunu hatırlatan Çelik, "Burada dikkat edilmesi gereken şey şu, Ermenistan saldırdığı zaman ortada herhangi bir mesele yokken Ermenistan bu saldırgan tavrını, vahşet sergilediği zaman sesi çıkmayanlar ya da sadece şu cümleyi kuranlar, 'Tansiyonun yükselmesinden dolayı kaygı duyuyoruz, taraflara itidali tavsiye ediyoruz.' diyenler yani Ermenistan'ı kınamayanlar, Azerbaycan güçlü bir şekilde kendi topraklarını almak üzere mücadele vermeye başladığında sürekli olarak ateşkes çağrısı yapmaya başladılar." ifadelerini kullandı.

Bu adımın bile bir çifte standardı gösterdiğini belirten Ömer Çelik, şunları kaydetti:

"Birincisi söz konusu olan topraklar, Azerbaycan toprağıdır, Azerbaycan Türk'ünün toprağıdır. Burada işgalci olan Ermenistan'dır. Ermenistan Başbakan'ı çıktığı yabancı televizyon kanallarında bile tarihi gerçekleri çarpıtırken gazetecilerin tarihi bilgileri hatırlatması karşısında nasıl zor duruma düştüğünü, nasıl rezil olduğunu hep beraber gördük. Karşımızda Paşinyan yönetimi, Ermenistan yönetimi bir Haydut devlet gibi davranmaktadır. Bu haydut devlete karşı itidal çağrısı yapanlar, kendi toprakları için mücadele eden Azerbaycan birazcık mevzi kazandığı zaman hemen orada ateşkesi hatırlatıyor. Ortada hukuk tanımazlık, saldırganlık, sivil kayıplar, her türlü meşru değere saldırı var. Ermenistan için sesi güçlü olarak çıkmıyor.

Minsk Grubu Ermenistan'ı ve Azerbaycan'ı eşit iki kefeye koyarak süreci yönetmeye çalışıyor. Burada eşit iki kefe yok. 1949 Cenevre Sözleşmesi dahil uluslararası hukuku açıkça ihlal eden taraf Ermenistan tarafıdır. Ermenistan bir haydut devlet gibi Azerbaycan ordusuna, sivillere saldırmıştır. Azerbaycan ordusu da kuşkusuz bundan sonrasında gereğini yapacaktır, bu hakkıdır. Biz Azerbaycan ordusunun, Azerbaycan devletinin, Sayın Aliyev'in devlet başkanı olarak Ermenistan'ın bu saldırganlığına karşı Azerbaycan topraklarını savunmak için Azerbaycan Türk'ünü savunmak için aldığı her tedbirin arkasında olduğumuzu bir kere daha ifade ediyoruz, güçlü bir şekilde destekliyoruz.

Azerbaycanlı kardeşlerimiz nasıl ve ne şekilde isterlerse Türkiye onların yanında olmaya devam edecektir. Burada haydut devlet olan Ermenistan'a karşı sesini yükseltmeyenlerin ateşkes çağrısı yapmaları, zalim ve mazlumu eşit kefeye koymaktır, işgalci olanla toprağı işgal edileni eşit kefeye koymaktır. Bu da hukukun açık bir ihlalidir, Azerbaycan'ın yanındayız ve bundan sonra da Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."



Sözcü Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle;

(Doğu Akdeniz'deki gelişmeler)

Biz kendi kıta sahanlığımızda arama yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Atatürk'ün 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' ilkesine bağlıdır. Masada verdiğimiz cevaplar gibi sahada da verecek gücümüz var.

(Kapalı Maraş'ın açılması)

KKTC'de Maraş'ı kullanıma açılan bölge ile ilgili birtakım kaygıların gerçek olmadığı görülmüştür. Orada mağduriyete yol açılmamaktadır. KKTC'yi destekliyoruz. Yunan Rum tarafının BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ederek şimdiye kadar yaptıkları işi burada da yapmaya çalıştıklarını görüyoruz. Bu bölge Kıbrıs Türklerine aittir. Rum yönetiminin yanıltıcı şekilde bir açıklama yapması karşısında herkesin Kıbrıs yönetiminin sözlerine değil adadaki gerçeklere uygun olarak bu yaklaşımı değerlendirilmesinde fayda vardır.

SORU-CEVAP

(Erken seçim tartışmaları)

Cumhurbaşkanımız bu konuyla ilgili özel bir değerlendirme yapmadı. 2023'e kadar bir erken seçim söz konusu değildir. Ülkemiz için yapacak daha çok işimiz var. Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız bu konuda net.

Cumhur İttifakı konusunda erken seçimi söz konusu değil. Aynı zamanda cumhur ittifakının cumhurbaşkanı adayının da sayın Erdoğan olduğu Bahçeli tarafından açıklandı. Sayın Bahçeli'ye MHP camiasına da teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Seçim Libya, Doğu Akdeniz süreçlerini durdurur. Seçim enerjiyi içeri ayırmaya neden olur.

(Ayhan Bilgen'in HDP'ye eleştirisi)

Siyasetçiler terör örgütünden radikal konuşuyor. Maalesef bir oyunla karşı karşıyayız.

Bu tip yapılarda örgüt yönetiminin içindeki fiziklerin her birinin temsilcisi oluyor bir tek Kürt vatandaşlarımızın temsilcisi olmuyor.

(EBA'ya erişim tartışmaları)

Çok arzu ediyorlar EBA başarısız olsun diye. Başarılı olacak, bu çocuklar eğitim görecek. Dünyada herkesin yönetmekte zorlandığı bir durum. Türkiye bu konuda açık farkla öne geçen bir ülke. 100 bin canlı dersle 2 milyon civarında öğrenci video ders almaktadır.

(Doğu Perinçek'in Abdullah Öcalan'ın televizyona çıkacak iddiası)

Konunun biz ile ilgisi yok. Gündeme kim getirdiyse ona sorulmalı. Saçma sapan bir iddia.

(Azerbaycan-Ermenistan çatışması)

Türkiye'nin önemli bir diplomasi yeteneği var. Bu masayı kuranların masayı yanlış kurdukları nerede görüldü. Ermenistan'ın bir kaç saat sonra ateşkesi ihlal etmesiyle görüldü. Burada saldırgan taraf Ermenistan'dır. Türkiye bu konuya olumlu katkı verecek yüksek kapasiteye sahiptir. Türkiye'nin masada bulunması arzu etmeleri gerekir.