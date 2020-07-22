Son dakika... AK Parti'den Yunan Cumhurbaşkanı'na sert tepki: Bilgisizliktir!

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamaları şöyle;

Cumhurbaşkanımızın Ayasofya Camii kararı sonrasında Yunanistan yine her türlü kara propagandaya başvuruyor.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelarpulu’nun Türkiye’yi hedef alan açıklamaları tarih bilgisi ve hukuk bilgisi yoksunluğunun göstergesidir.

Avrupa’da başkentinde tek bir camiinin bulunmamasıyla nam salan Yunanistan’ın Cumhurbaşkanı’nın, Ayasofya’yı konu ederek dini hoşgörüden söz etmesi tam bir çifte standart örneğidir... Yunanistan dini hoşgörü konusunda en temel kriterleri karşılamayan bir ülkedir.

Yunan Cumhurbaşkanı’nın Türkiye’ye laiklik dersi vermeye kalkması ise trajedidir. Yunan Başpiskopos'un huzurunda Cumhurbaşkanlığı görevine başlayan Sakelarpulu’nun Türkiye’yi laiklikten uzaklaşmakla suçlaması laiklik konusunda bilgisizliktir.

Türkiye laik devlet anlayışı konusunda Yunanistan’a yardımcı olabilir. Dini hoşgörüyü içselleştirmek, asimilasyona karşı olmak, İslam ve Türkiye düşmanlığından uzak durmak Yunanistan’ın laik devlet anlayışına geçmesinin ilk adımları olmalıdır.

Bilinen onca Rum katliamına ve barbarlığına rağmen, Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelarpulu’nun Barış Harekatı’nın yıldönümünde ortaya çıkıp “Türk Barbarlığı” iddiasında bulunmasını şiddetle kınıyoruz.

Cumhurbaşkanı olduktan kısa süre sonra Eşek adası provokasyonuna imza atarak barış yanlısı olmadığını, marjinal Yunan siyasetinin takipçisi olacağını dünyaya gösteren bir siyasetçinin kimseye vereceği bir ders yoktur. Dersine çalışması, fanatizmden uzak durması gerekir.

Yunanistan, izansız politikalarını Avrupa ile mahalle dayanışması yürüterek hayata geçireceğine dair boş hayallere kapılmasın. Türkiye, Akdeniz’de Kıbrıs Türklerinin ve milletimizin çıkarlarını koruyacak güce sahiptir.