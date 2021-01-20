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20.01.2021 - 11:57 | | AA

Son dakika... AK Partili Akbaşoğlu'ndan Hayvan Hakları Yasası açıklaması

Gelen son dakika haberine göre; AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 'Hayvan hakları ile ilgili çalışmalar yapıldı. Önümüzdeki haftalarda sıraya almak suretiyle yasalaştıracağız' dedi.

Son dakika... AK Partili Akbaşoğlu'ndan Hayvan Hakları Yasası açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İnsan Hakları Eylem Planı'nın son noktaya gelmek üzere olduğunu belirterek, yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.

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