MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika... AK Partili Ömer Çelik'ten Ümit Özdağ'a tepki
ABONE OL
11.11.2020 - 16:05 | | milliyet.com.tr

Son dakika... AK Partili Ömer Çelik'ten Ümit Özdağ'a tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın AK Parti ile İYİ Parti arasında gizli yeni anayasa çalışması yapıldığı iddiasına tepki gösterdi.

Son dakika... AK Partili Ömer Çelik'ten Ümit Özdağ'a tepki

Çelik, "Biz kapalı kapılar arkasında hiç kimseyle konu ne olursa olsun bir çalışma yapmayız. Yaptığımız ve yapacağımız her işi milletimizin gözü önünde yaparız. Ümit Özdağ’ın bu iftirası en hafif tabirle utanmazlıktır" dedi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
İYİ Partili Özdağ: İhraç edilirsem adım adım Anadolu'yu dolaşacağım

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ümit Özdağ adlı şahıs ahlaksız bir yalan söylemiş. İsmimi de anarak AK Parti ile İYİ Parti arasında bir süredir gizli görüşmeler ve gizli bir yeni anayasa çalışması yapıldığı şeklinde tamamen uydurma olan, hiçbir gerçekliğe dayanmayan bir açıklama yapmıştır. Bu şahsın ifade ettiği yalanlar, yalan siyasetinin en ahlaksız örneklerindendir. Biz kapalı kapılar arkasında hiç kimseyle konu ne olursa olsun bir çalışma yapmayız. Yaptığımız ve yapacağımız her işi milletimizin gözü önünde yaparız. Ümit Özdağ’ın bu iftirası en hafif tabirle utanmazlıktır. Yalan yanlış sözlerle şahsımı hedef alması siyaset değil, ahlaksızlıktır. Siyasetin bu kadar çirkin ve kirli bir şekilde yapılması kimseye yakışmaz; ama açıkça yalan söyleyen Ümit Özdağ’a yakışmıştır. Ajandası yalan, iftira ve güdümlü operasyon olanın kimliği siyasetçi olamaz. Biz, her çalışmamızı milletimizin gözü önünde, milletimizle paylaşarak yaparız. Kapalı kapılar ardında gizli ajanda ile operasyon siyaseti yapmak ancak bu tiplere yakışır" dedi.

Son dakika... AK Partili Ömer Çelikten Ümit Özdağa tepki

Son dakika... AK Partili Ömer Çelikten Ümit Özdağa tepki


Son dakika... AK Partili Ömer Çelikten Ümit Özdağa tepki

Son dakika... AK Partili Ömer Çelikten Ümit Özdağa tepki

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Koronavirüs 11 Kasım son durum: Bugünkü Korona hasta, vaka ve ölü sayısı açıklandı mı?

Koronavirüs 11 Kasım son durum: Bugünkü Korona hasta, vaka ve ölü sayısı açıklandı mı?

Bunu yapan yüksek maaş alıyor...

Bunu yapan yüksek maaş alıyor...

Beyaz Saray'dan ayrılmayı reddederse ne olur?

Beyaz Saray'dan ayrılmayı reddederse ne olur?

KPSS Ortaöğretim sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? 2020

KPSS Ortaöğretim sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? 2020

Sıradaki Haber