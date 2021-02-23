23.02.2021 - 15:44 |
Son dakika...AK Partili Özlem Zengin'den açıklama: Ağır saldırılara maruz kalarak hedef gösteriliyorum
Bir son dakika haberine göre, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, saldırılara ilişkin, ''Bir terör örgütü tarafından ağır saldırılara maruz kalarak hedef gösteriliyorum.'' dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, sosyal medya üzerinden yapılan saldırılara ilişkin olarak, ''Bir terör örgütü tarafından ağır saldırılara maruz kalarak hedef gösteriliyorum.'' dedi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! "20 bin öğretmen ataması yapacağız"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreninde konuşma yaptı. Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmen atamasının yapılacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüz yüze eğitime ilişkin de önemli mesajlar verdi.