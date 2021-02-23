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23.02.2021 - 15:44 |

Son dakika...AK Partili Özlem Zengin'den açıklama: Ağır saldırılara maruz kalarak hedef gösteriliyorum

Bir son dakika haberine göre, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, saldırılara ilişkin, ''Bir terör örgütü tarafından ağır saldırılara maruz kalarak hedef gösteriliyorum.'' dedi.

Son dakika...AK Partili Özlem Zengin'den açıklama: Ağır saldırılara maruz kalarak hedef gösteriliyorum

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, sosyal medya üzerinden yapılan saldırılara ilişkin olarak, ''Bir terör örgütü tarafından ağır saldırılara maruz kalarak hedef gösteriliyorum.'' dedi.

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