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22.02.2021 - 09:02 | | DHA

Son dakika... Özlem Zengin hakkındaki paylaşıma soruşturma

Gelen son dakika haberine göre; AK Parti Tokat Milletvekili Özlem Zengin hakkında sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle Mert Yaşar hakkında soruşturma başlatıldı.

Son dakika... Özlem Zengin hakkındaki paylaşıma soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Bir sosyal paylaşım sitesinde, Mert Yaşar isimli kullanıcı tarafından Tokat Milletvekili Özlem Zengin’e yönelik sarf edilen sözler nedeniyle cumhuriyet başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmış olup şüphelinin kimlik bilgilerinin tespiti ve yakalanması için kolluğa talimat verilmiştir" denildi.

Yapılan paylaşıma tepki yağdı:

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN:  TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin hakkında yapılan bir paylaşımı paylaşarak "Bağımsız Türk yargısından bu Mert Yaşar denen mahlukun en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bağımsız Türk yargısından bu Mert Yaşar denen mahlukun en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz. Bu haysiyetsizlik karşısında acaba muhalefet ne yapacak? Kuvvetle muhtemel kafasını kuma gömecek. Takipçisi olacağız..."

ADALET BAKANI GÜL: AHLAKSIZ VE SEVİYESİZ SALDIRIYI KINIYORUM

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıklamasında, 'Sosyal medyada türeyen ahlaksızlık ve itibar suikastleri her geçen gün şiddetini artıyor. Tokat Milletvekilimiz, Grup Başkan Vekilimiz Özlem Zengin Hanıma yönelik ahlaksız ve seviyesiz saldırıyı kınıyorum. Bu eylemlere karşı hukuk, gereği neyse yapacaktır' ifadelerine yer verdi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: HESABI SORULACAKTIR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Grup Başkanvekilimiz Özlem Zengin’i hedef alan bu ahlaksız ve saldırgan dil herkes tarafından lanetlenmelidir. Bu dili kullanabilen birinin her türlü kötülüğün peşinden koşacağına kuşkumuz yok. Kötülüğün ahlaksız dilini mahkum ediyoruz. Grup Başkanvekilimiz Özlem Zengin’e çirkin ve ahlaksız bir dille saldıranları kınıyoruz. Bu saldırılara siyasi olarak hakettiği cevabı vermeye devam edeceğiz. Hukuk önünde bu çirkinliklerin ve ahlaksızlıkların hesabı sorulacaktır' dedi.

Son dakika... Özlem Zengin hakkındaki paylaşıma soruşturma

Son dakika... Özlem Zengin hakkındaki paylaşıma soruşturma

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