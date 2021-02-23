23.02.2021 - 01:30 | | Ferit Zengin / İstanbul - AA
Son dakika! Özlem Zengin'e yönelik çirkin paylaşımda flaş gelişme
Son dakika haberine göre, Bir sosyal paylaşım sitesinde AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e ilişkin sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan şüpheli Mert Y. gözaltına alındı.
Ferit Zengin - İstanbul
Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e yönelik sarf edilen sözler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının resen soruşturma başlatması üzerine, İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli Mert Y'nin Eyüpsultan'da bulunan evinde olduğunu tespit etti.
Bunun üzerine şüpheli evinde arama yapılarak yakalandı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.