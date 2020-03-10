Son dakika... Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalar

Son dakika haberi I Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;

(Yunanistan'ın göçmenlere karşı tavrı)

Masumlara saldırıp insanlık değerlerini çiğniyorlar. Haktan, hukuktan dem vuran ama uygulamaya gelince kaçak güreşen devletler insanlığın yüz karasıdır. Avrupa insani felaketlere duyarsız, masumlara kapalı. Avrupa'ya gitmek için yollara düşen sığınmacıların maruz kaldığı trajedi tek kelimeyle barbarlıktır.

Yunanistan'ın sığınmacılara ateş açması ve ölümlere neden olması haydutluk ve hukuksuzluktur. Sınırda küçücük bedenleri titreyen yavrular, çaresiz analar herkesin vicdanını yaralamaktadır.

Türk milletinin gıpta edilecek vasfını ve imrenilecek vakarını tüm dünyaya gösterdik.

Bebeklere acımayan bir medeniyetin temelleri çürüktür. Bebeklerin denizlerde can verdiği bir dünya medeni değil. Zalimin zulmü bir gün mutlaka kendine dönecektir. Uluslararası Göç Örgütü'nün raporuna göre 272 milyon insan göç yolundadır.

Suriye'de milyonlarca insan güvenlik riski nedeniyle yollara düşmüştür.

Türk milleti mazlumlara her zaman kucak açmıştır. Batı ise kulağını tıkamıştır.