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16.01.2021 - 13:41 | | İHA

Son dakika: Bahçeli'den Şuşa açıklaması!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Şayet Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın müsaadeleri olursa, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev de uygun bulursa, bizatihi talimatımla Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Şuşa’da dokuz derslik bir ilkokulun yapılması hedefimizdir” dedi.

Son dakika: Bahçeli'den Şuşa açıklaması!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, geçtiğimiz yıla damgasını vuran, milli gönülleri sevince boğan Karabağ Zaferi’nin Türk milletinin son yıllarda elde ettiği en görkemli, en destansı başarılarından birisi olduğuna vurgu yaparak, “Bu kapsamda Karabağ’ın ebedi Azerbaycan yurdu olduğu tescil edilmiş, esaret zincirleri sökülüp atılmıştır.

Karabağ’ın canevi mertebesinde bulunan Şuşa’nın 8 Kasım 2020’de kurtarılması zulmün mukavemetini kırmış, terör devleti Ermenistan’ın kötürüm hayallerini suya düşürmüştür. Stratejik konumunun yanı sıra, Şuşa öyle bir yerdir ki, Türk kültür ve tarihinin simgesidir” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan’ın sanat ve düşünce hayatının kaynaklarından birisi olan Şuşa’nın gelişmesi ve burada yaşayan Türk çocuklarının geleceğinin herkesin manevi sorumluluğu olduğuna dikkat çeken Bahçeli, şunları aktardı:

“Bilhassa bu kadim Türk şehrinin eğitim-öğretim hayatına destek vermek ihmal edilemeyecek boyun borcumuzdur. Şayet Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın müsaadeleri olursa, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev de uygun bulursa, bizatihi talimatımla Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Şuşa’da dokuz derslik bir ilkokulun yapılması hedefimizdir.

Bu konuda sahip olduğumuz bütün imkânlar seferber edilecek ve gereği hemen yapılacaktır. Azerbaycan Ulusal Marşı 30 Ocak 1920 tarihinde kabul edilmiştir. Söz yazarı Merhum Ahmet Cevat, bestecisi de Şuşa doğumlu Merhum Üzeyir Hacıbeyli’dir. İnşasını arzuladığımız ilkokulun adı Üzeyir Hacıbeyli, temel atma günü de önümüzdeki 30 Ocak 2021 tarihi olabilecektir. Eğitim-öğretim bir milletin istikbal sancağıdır. Bu sancağın varlığı nesillerin şuurla yetişip ahlakla donanmasını temin edecektir. Medeniyetlerin beşiği doğru fikirdir. Ve her doğru fikir onu taşıyacak kafa ve gönüle sahip olanlarla birliktedir. Özellikle ifade ediyorum, Şuşa’nın susadığı eğitim ve öğretime destek vermek bizim fikir ve inanç vecibemizdir. Farabi diyor ki; ‘Düşünmek ruhun kendi kendisiyle konuşmasıdır.’ O ruh ki, Türk’ün ruhudur. O düşünce ki, Türk istiklalinin mimarıdır. Çok yaşa Şuşa, çok yaşa Karabağ, çok yaşasın Türkiye- Azerbaycan kardeşliği.”

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