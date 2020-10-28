28.10.2020 - 09:33 | | milliyet.com.tr
Son dakika... Bakan Albayrak'tan Charlie Hebdo’nun skandal paylaşımına tepki
Gelen son dakika haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Charlie Hebdo’nun skandal paylaşımına sosyal medya hesabından çok sert tepki gösterdi.
Bakan Albayrak açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
İfade özgürlüğü kisvesi altında, ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldıran Fransız dergisini şiddetle kınıyorum.
Charlie Hebdo’nun yaptığı bir mizah değil, terbiyesizliktir! Cumhurbaşkanımız üzerinden İslam’a duyulan nefrettir!