Son dakika... Bakan Albayrak'tan Charlie Hebdo’nun skandal paylaşımına tepki

Bakan Albayrak açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

İfade özgürlüğü kisvesi altında, ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldıran Fransız dergisini şiddetle kınıyorum.

Charlie Hebdo’nun yaptığı bir mizah değil, terbiyesizliktir! Cumhurbaşkanımız üzerinden İslam’a duyulan nefrettir!