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28.10.2020 - 09:33 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Bakan Albayrak'tan Charlie Hebdo’nun skandal paylaşımına tepki

Gelen son dakika haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Charlie Hebdo’nun skandal paylaşımına sosyal medya hesabından çok sert tepki gösterdi.

Son dakika... Bakan Albayrak'tan Charlie Hebdo’nun skandal paylaşımına tepki

Bakan Albayrak açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

İfade özgürlüğü kisvesi altında, ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldıran Fransız dergisini şiddetle kınıyorum.

Charlie Hebdo’nun yaptığı bir mizah değil, terbiyesizliktir! Cumhurbaşkanımız üzerinden İslam’a duyulan nefrettir!

Son dakika... Bakan Albayraktan Charlie Hebdo’nun skandal paylaşımına tepki

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