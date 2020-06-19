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HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika... Bakan Albayrak'tan karne mesajı
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19.06.2020 - 12:28 |

Son dakika... Bakan Albayrak'tan karne mesajı

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından karne açıklamasında bulundu. Bakan Albayrak mesajında, 'Kıymetli öğretmenlerimiz, velilerimiz, çocuklarımız ve gençlerimiz, bu sene buruk ama umut dolu bir karne heyecanı yaşıyorsunuz. Farkındayız. Ama bir süre daha sabretmek zorundayız' ifadelerine yer verdi.

Son dakika... Bakan Albayrak'tan karne mesajı

Bakan Albayrak mesajında şu ifadelere yer verdi;

Kıymetli öğretmenlerimiz, velilerimiz, çocuklarımız ve gençlerimiz, bu sene buruk ama umut dolu bir karne heyecanı yaşıyorsunuz. Farkındayız. Ama bir süre daha sabretmek zorundayız. Hepinize sağlıklı, güneşli ve verimli geçecek dolu dolu bir yaz tatili diliyorum.

Son dakika... Bakan Albayraktan karne mesajı

Adalar Kaymakamlığı İBB'nin elektrikli araç başvurusunu reddettiGelen bir son dakika haberine göre; Adalar Kaymakamlığı, İBB'nin 60 elektirikli araç kullanımı için yaptığı başvuruyu Karayolları Trafik Kanunu'na uyulmadığı gerekçesiyle reddetti.
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