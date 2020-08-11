Son dakika! Türkiye'den Ermenistan'ın saldırılarına sert tepki

Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Kardeş Azerbaycan yalnız değildir her zaman yanındayız. Ermenistan saldırılarla güvenilir bir ülke olmadığını gösterdi. Azerbaycan hangi çözüm yolunu seçerse onların yanındayız.

AB'nin seyahat kısıtlamasını karldırması için çok çaba sarf ettik. Avrupa'dan bazı ülkeler, kısıtlamaları kaldırdı. Almanların 14 günlük karantina talebine de 'tamam' dedik. Test kapasitemize de artırıp, önlemleri aldık. Almanların test istediğine olumlu cevap verdik.

Doğu Akdeniz'de iyi niyet gösterdik. Sayın Merkel'in ricasıyla geçici bazı jestler yaptık. Biz onlarla diyalog için çaba sarf ettik. Olumlu adımlar yerine olumsuz adımlar gördük. Biz de gemilerimizi tekrar hareket ettirdik. Burada kararlılığımız tamdır. Kimse siz iyi niyet göstermediniz diyemez.

Doğu Akdeniz'de hem Türkiye'nin hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını sonuna kadar savunacağız, bundan taviz vermeyiz.