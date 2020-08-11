MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika! Türkiye'den Ermenistan'ın saldırılarına sert tepki
ABONE OL
11.08.2020 - 12:18 |

Son dakika! Türkiye'den Ermenistan'ın saldırılarına sert tepki

Gelen bir son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ortak basın toplantısı düzenledi.

Son dakika! Türkiye'den Ermenistan'ın saldırılarına sert tepki

Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları: 

Kardeş Azerbaycan yalnız değildir her zaman yanındayız. Ermenistan saldırılarla güvenilir bir ülke olmadığını gösterdi. Azerbaycan hangi çözüm yolunu seçerse onların yanındayız.

AB'nin seyahat kısıtlamasını karldırması için çok çaba sarf ettik. Avrupa'dan bazı ülkeler, kısıtlamaları kaldırdı. Almanların 14 günlük karantina talebine de 'tamam' dedik. Test kapasitemize de artırıp, önlemleri aldık. Almanların test istediğine olumlu cevap verdik. 

Doğu Akdeniz'de iyi niyet gösterdik. Sayın Merkel'in ricasıyla geçici bazı jestler yaptık. Biz onlarla diyalog için çaba sarf ettik. Olumlu adımlar yerine olumsuz adımlar gördük. Biz de gemilerimizi tekrar hareket ettirdik. Burada kararlılığımız tamdır. Kimse siz iyi niyet göstermediniz diyemez.

Doğu Akdeniz'de hem Türkiye'nin hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını sonuna kadar savunacağız, bundan taviz vermeyiz.

Son dakika Türkiyeden Ermenistanın saldırılarına sert tepki

Türk hücumbotu Kaş'a, Yunan hücumbotu Meis Adası'na demirlediOruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, yeni NAVTEX ilan edilmesinin ardından Kıbrıs'ın güneybatı açığındaki bölgeye ulaşırken, Türk hücumbotu Antalya'nın Kaş ilçesi önüne, Yunan hücumbotu ise Meis Adası önüne demirledi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Navtex nedir? Navtex ilan etmek ne demektir?

Navtex nedir? Navtex ilan etmek ne demektir?

Bunu yapan emeklinin maaşı kesiliyor...

Bunu yapan emeklinin maaşı kesiliyor...

Salgının yeni merkezi mi oluyor?

Salgının yeni merkezi mi oluyor?

Lise boş kontenjanları nasıl sorgulanır? 2020 LGS lise boş kontenjan ve taban puanları

Lise boş kontenjanları nasıl sorgulanır? 2020 LGS lise boş kontenjan ve taban puanları

Sıradaki Haber