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11.01.2021 - 14:09 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a görüşme daveti

Gelen son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Ocak ayı içerisinde ilk toplantıyı gerçekleştirmek üzere Yunanistan'ı istikşafi görüşmelere davet ediyoruz. Ev sahibi biziz. Bu bir davettir. Umarım Yunanistan bu daveti geri çevirmez. Biz tüm meseleleri görüşmeye hazırız' ifadelerine yer verdi.

Son dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a görüşme daveti

Çavuşoğlu, '(Kıbrıs meselesinde) Egemen eşitliğin müzakere edilmesi, iki devletli çözümün olması gerekiyor' dedi.

Yalova AK Parti İl Başkanlığı binasına saldırıYalova'da bir kişi, AK Parti İl Başkanlığı binasına saldırarak, çekiçle tabela ve camları kırdı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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