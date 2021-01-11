11.01.2021 - 14:09 | | milliyet.com.tr
Son dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a görüşme daveti
Gelen son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Ocak ayı içerisinde ilk toplantıyı gerçekleştirmek üzere Yunanistan'ı istikşafi görüşmelere davet ediyoruz. Ev sahibi biziz. Bu bir davettir. Umarım Yunanistan bu daveti geri çevirmez. Biz tüm meseleleri görüşmeye hazırız' ifadelerine yer verdi.
Çavuşoğlu, '(Kıbrıs meselesinde) Egemen eşitliğin müzakere edilmesi, iki devletli çözümün olması gerekiyor' dedi.