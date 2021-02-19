19.02.2021 - 11:21 | | AA
Son dakika: Bakan Gül'den Gara açıklaması
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, terör örgütü PKK tarafından bir mağarada şehit edilen 13 kişiyle ilgili olarak ''Bu menfur olay, bölücü, hain terör örgütü PKK'nın insanlık dışı ve kirli yüzünü bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Herkesin amasız ve fakatsız, demokrasinin, milli iradenin, milletin değerlerinin, kardeşliğimizin, hukukun, anayasanın ve kanunların yanında yer alması, terörle mücadeleye taraf olması şarttır" dedi.
Bakan Gül, sözlerine şöyle devam etti:
"PKK, FETÖ ve diğer tüm terör örgütleriyle mücadelemizi sonuna kadar kararlılıkla hukuka uygun bir şekilde sürdüreceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ülkemizde bu olaylar yaşanırken teröre sessiz kalanlar, terörün bir bumerang gibi olduğunu ve dönüp bir gün kendilerini de vuracağını bilmelidirler.
Özünde milletimizin mayası olan yeni bir anayasa, yarınlarımıza, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras olacaktır.''
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına daha özgürlükçü, daha demokratik ve tamamen kendi iradesiyle milletimizin yaptığı sivil anayasayla girmeyi hak ediyoruz." ifadelerini de kullandı.
Türk doktordan kanserli dokuyu yok eden buluşABD’de dünyaca ünlü sağlık kurumu Mayo Clinic’te görev yapan Prof. Dr. Rahmi Öklü, kanser tedavisinde büyük bir başarıya imza attı. Öklü, kanser hücrelerine doğrudan ulaşabilecek bir sıvı geliştirdi. Bu sıvı sayesinde tümörlerin yan etki yaratmadan yok edebileceğini kanıtladı.