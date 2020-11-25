25.11.2020 - 10:29 | | AA
Son dakika... Bakan Gül'den net mesaj: Yetkisiz ve hukuksuz
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 'Libya'ya giden ticari gemimize yapılan müdahale yetkisiz ve hukuksuzdur. Uluslararası hukuka dayalı tüm haklarımızı kullanacağız' dedi.
Bakan Gül açıklamasında şunları söyledi;
2020'de kadına karşı işlenen suç soruşturmalarının ortalama tamamlanma süresi 80 günden 55 güne düştü
UN Women’dan kadınlara yönelik şiddetle mücadele kampanyasıBirleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women), 16 Günlük Aktivizm – Kadınlara Yönelik Şiddete Son Kampanyası kapsamında bu sene kadınlara ve kız çocuklarına yönelik siber şiddete dur diyecek 1 milyon kişi arıyor. 25 Kasım – 10 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan kampanya, herkesi www.atesbocekleri.info sitesinde siber şiddet ile ilgili testi çözmeye ve arkadaşlarını meydan okumaya (challenge) davet ediyor.