Son dakika... CHP'li vekil Pınar Gültekin'in babasına 'davadan vazgeç' dedi mi?

CNN TÜRK muhabiri Mustafa Berber'in CHP MYK ile aktarımları şöyle;

Toplantı saatler 12.00'yi gösterdiğinde video konferans yöntemiyle başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurmaylarıyla birlikte hem salgında gelinen son noktayı hem de ekonomik gelişmeleri değerlendiriyor. Çok kısa bir süre önce de 2021 yılının asgari ücreti açıklanmıştı. İşte buna ilişkin başlığında CHP MYK'da ele alınması bekleniyor. Çünkü CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu asgari ücretin partisi adına 3 bin 100 lira olması gerektiğinin dile getirmişti. Buna ilişkin de kendi partilerin olduğu belediyelerde de ki en sonda Ankara Büyükşehir Belediyesi bu 2021 yılında çalışanların asgari ücreti 3 bin 100 lira olarak uygulanacağını duyurmuştu. İşte buna ilişkin başlıkların ele alınması bekleniyor.

Yılbaşı tedbirlerinin de bu toplantıda ele alınması bekleniyor. Toplantıda hangi partinin kurmayı yılbaşında nerede olacağına ilişkin detaylar yine ele alınacak.

PINAR GÜLTEKİN CİNAYETİ

Ama önemli başlıklardan bir tanesi yansımalarını beklediğimiz başlıklardan bir tanesi Pınar Gültekin cinayeti... Gültekin'in babası avukatı aracılığıyla aslında bir açıklama yapmıştı. Bu arada avukatı Reza Bey şunu belirtmişti; 'Pınar Gültekin'in ölümüne ilişkin CHP'li bir Muğla milletvekili babayı aramış ve davadan çekilmesini istemişti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TALİMAT

Buna ilişkin iddialar da dün parti yönetiminde ele alınmıştı. Hemen harekete geçilmişti. Bir araştırma başlatılmıştı. CHP'li Muğla milletvekili 4 ismi bulunuyor. İşte o isimlerle görüşülmüştü. Grup başkanvekilleri aracılığıyla da bir tek Süleyman Girgin... Kendisi aileyle telefonla görüştüğünü ancak Pınar Gültekin'in defnedilmesinden hemen 1 gün sonra görüştüğünü sadece taziye dileklerini ilettiğini dile getirmişti. İşte bu iddialara ilişkin yansımanında bugün konuşulması MYK'da bekleniyor. MYK sonrasında da saat 15.00'i gösterdiğinde parti sözcüsü Faik Öztrak kameraların karşısına geçecek ve bir açıklama yapacak. Bu konuda yine o açıklama gündem maddelerinden biri olması bekleniyor.