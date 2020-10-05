Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Yüz yüze eğitime geçiliyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bugünkü kabine toplantımızda koronavirüsten, iç ve dış olaylardan spora kadar pek çok hususu kapsamlı bir şekilde değerlendirdik.

Salgın sürecinde hem sağlık altyapımız hem sağlık sistemimiz hem de tedavi protokolleriyle bir fark ortaya koyduk.

Her alanda verdiğimiz mücadeleyi başarıyla yürütüyoruz.

Sağlık ve güvenlik konuları günlük siyasi tartışmaların dışında tutulmalı.

Siyasi rekabetle ülke ve millet menfaatlerini ayrı tutmayı ahlaki bir sorumluluk olarak görüyoruz.

Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında çalışanlarımıza ve dar gelirli kesimlere yaptığımız karşılıksız ödemelerin tutarı 38 milyar liraya ulaştı.

KÇÖ faydalanan 3.5 milyon çalışanımıza 20 milyar liranın üzerinde kaynak aktarılmıştır.

Salgının seyrine göre gerektiğinde yeni tedbirleri devreye alıyoruz.

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Eğitimde daha önce okul öncesi ve birinci sınıflarda yüz yüze eğitimi sınırlı şekilde başlatmıştık. Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. 2,3 ve 4.sınıflarda yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz. 8.ve 12.sınıflarda da yüz yüze eğitime geçilecek.

Ayrıca özel okullar, il hıfzıssıha kurulların uygun bulduğu köy okullarında yüz yüze eğitim yapılması öngörülmüştür. Öğrencilerimizden ricamız temizlik, maske, mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmeleridir. Milli Eğitim Bakanlığımız uzaktan eğitim için bilgisayar temini için çalışıyor. İlk etapta 500 bin öğrencimize tablet vermek için çalışmaları başlattık. Ülkemizin internet altyapısının da bu ihtiyaca uygun seviyeye çıkarmak için Ulaştırma Bakanlığımız yürütüyor. Türk Telekom, Turkcell, Vodofone'la yürütmeyle hızla mesafe alacağız.

YERLİ AŞI

Yerli aşı geliştirme çalışmalarında oldukça ileri bir düzeye gelindi. 13 ayrı aşı geliştirme çalışması başlatılmıştı. Önümüzdeki hafta insan çalışmaları için bin doz aşı üretilmiş olacak.

Son 10 yılda bölgemizde yoğunlaşan kriz ve çatışma alanlarına baktığımızda Türkiye'nin tam manasına bir kuşatma altına alınmaya çalışıldığını görüyoruz. Bu kuşatma projesinde asıl hedefin Türkiye olduğu çok açıktır. Türkiye güçlü bir şekilde ayakta kaldığı müddetçe senaryoların başarı şansı olmadığını bizim kadar bu oyunu planlayanlar da biliyor. Milletimiz kadim medeniyet, tarih ve devlet birikimi bu konuda bize ışık tutuyor, yol gösteriyor.

AZERBAYCAN - ERMENİSTAN

Karabağ'da sadece işgal değil aynı zamanda insanlığın yüz karası katliamlar gerçekleştirilmiştir. Ermenilerin yaptıkları katliamlar cezasız bırakıldı. Ermenistan geçmişte işlediği cürümlerin bedelini ödememiş olmanın şımarıklığıyla yeniden Azerbaycan topraklarına saldırınca bu defa hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Karabağ'daki pek çok yerleşim yeri işgalden kurtarıldı. Türkiye olarak Azerbaycan'ın yanında olduğunu söylüyoruz.

İsrail, Kıbrıs Rum kesimi ve Suriye rejimine kadar uzanan bu haydut devletler kendi vatandaşlarına zulmediyor, dünyanın istikrarını bozuyor.