Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan rejime süre verip açıkladı: Türkiye bunu bizzat yapacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

İdlib'de uğradıkları alçakça saldırı sonucu şehit 7 askerimize ve 1 sivil personelimize Allah'tan rahmet yakınlarına ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum. 12 Yaralı 12 askerimize de acil şifalar diliyorum.

Suriye konusunda izleyeceğimiz stratejiyi paylaşmak istiyorum. Türkiye’nin Suriye’deki varlığı basit çıkar hesapları sonucu ortaya çıkmış değildir. Yıllarca sabrettik. Suriye halkına desteğimizi hep sınırlarımızın bu tarafında verdik. Türkiye'nin Suriye'deki varlığı basit çıkar hesapları sonucu ortaya çıkmadı. 2015'ten itibaren Suriye'deki kriz tamamen kontrolden çıktı. Elimiz kolumuz bağlı kalacak değildi. Bazıları 'Sizin Suriye topraklarında ne işiniz var?' diyor. Elimizde kapı gibi bir Adana Mutabakatı var ve biz bunun gereği olarak oradayız.

Fırat Kalkanı Operasyonu DEAŞ ile mücadelede yürütülmüş tek operasyondur. Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'i terörden terörden temizleyerek bölgeyi güvenliğe kavuşturduk.

Tüm bu süreçleri ABD ve Rusya ile üst düzey mutabakatlar ve işbirliği ile yürüttük. Türkiye, DEAŞ ile savaşırken Suriye rejimi Halep'i ele geçirmeye çalışıyordu. Tüm dünya dökülen kana seyirdi kaldı halen seyirci...

(Rejimin İdlib saldırısı)

Bu saldırı Suriye'de yeni bir dönemin miladıdır. Türk askerinin kanının aktığı yerde hiçbir şeyin aynı şekilde devam etmesine izin vermeyiz. Rejim denilen kuklanın suni solunumla yaşatıldığının farkında olmadığımız mı sanılıyor?

Ülkemizde maddi manevi nice fedakarlıklar 3.7 milyon sığınmacıyı barındırıyoruz. Suriye'deki milyonlarca insanı canımız pahasına savunuyoruz.

Suriye'de güvenli bölge mutabakatları artık işlemiyor. Kim Türkiye'nin Suriye'de ne işi vardır? diye soruyorsa ya gafildir ya da bu ülkenin hasmıdır.

Bölgemizin güvenliği ve huzuru için çalışmaları sürdüreceğiz.

(Putin ile görüşme)

İdlib’den harekete geçen kişi sayısı 1 milyona yaklaştı. Kimsenin böyle bir yükü omuzlarımıza yükleme hakkı yoktur. Bu çarpık fotoğrafı düzelterek İdlib halkının evinde güvenle yaşatmakta kararlıyız. Bundan sonra mutabakat ihlallerine göz yummayacağız. Rejimin gözlem noktası sınırlarına çekilmesini dün akşam Sayın Putin’e ifade ettim. Putin'le görüşmemde rejimin Soçi Mutabakatına uygun bölgeye çekilmesini istedim. Rejim bu sürede çekilmezse Türkiye gereğini yapacak. TSK'nın hava ve kara unsurları ihtiyaç duyulan her an İdlib'de operasyon yapacak serbest hareket edecek

Barış Pınarı harekatını sağ-sol ve alt istikamette yürütmekte tereddüt etmeyeceğiz. Türkiye'nin Suriye'deki güvenlik ihtiyaçları karşılanana kadar İdlib'de ve diğer bölgelerde izlenecek yol işte bu şekildedir. Bizim hiçbir ülkeyle karşı karşıya gelmek gibi amacımız derdimiz söz konusu değildir. Madem terör örgütü saldırıları garantör ülkeler tarafından durdurulamıyor bu içi bizzat yapmamız kaçınılmaz hale gelecektir.

Rusya'dan tek beklentimiz Suriye'deki hassasiyetlerimizi anlaması. Ekiplerimiz Suriye ve Libya konusunda görüşmeler yaptıktan sonra Putin ile bir kez daha bir araya geleceğiz. Ülkemize verilen sözlerin takipçisiyiz.

Suriye'de herkes var, elbette Türkiye'de var ama Suriye'de sadece Türkiye'nin varlığından rahatsızlık duyuluyor. Bizim hiçbir müttefikimizle, hiçbir dostumuzla, hiçbir ülkeyle karşı karşıya gelmek gibi bir niyetimiz, amacımız, derdimiz söz konusu değil. Suriye'de en çok bulunma hakkı olan, Adana Mutabakatı ile Türkiye'dir.

Türkiye'nin ilanihaye Suriye'de kalma niyeti yoktur. Ne zaman ki yeni bir anayasa yapılır, halkın tamamını temsil eden bir yönetim gelir, Türkiye'nin orada bir işi kalmaz.

(ABD'nin tek taraflı Ortadoğu planı)

ABD yönetiminin planı barış değil, işgal ve ilhak planıdır. Amacı İsrail'in gasp politikalarına meşruiyet kazandırmaktır. Kudüs davasına sahip çıkıyoruz. Tarihimiz gereği neyse yaptık ve yapacağız. Şu anda yapılmak istenen Filistin topraklarını İsrail topraklarına çevirmektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'in 1947 yılı öncesinden günümüze kadar olan haritasını paylaştı.

Bunun adı sözde Barış Planı yani işgal planı. Burada Filistin hiç yok. Açıklanan planın yegane hedefi, 70 yıldır aralıksız süren İsrail'in işgal, yıkım ve gasp politikalarına meşruiyet kazandırmaktır.Akıl, vicdan, ahlak sahibi hangi kimse bu vahşete rıza gösterebilir. Plan Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkı olmayacağını söylüyor. Demek ki Trump bu işgalcilerin arkasında duruyor.

Planla ilgili ikircikli ifadeler kullanan kimi devletler de tepkiler karşısında farklı tutum almaya başladı.Türkiye'nin duruşu kimi Arap ülkelerini de tavır değişikliğine itti. Gün Kudüs'e sahip çıkma günüdür. Kudüs davası tüm müslümanların davasıdır.Filistinli kardeşlerimizin razı olmadığı bir plana asla destek vermeyeceğiz.

(İlker Başbuğ'un iddialarına cevap)

Zaman zaman yanlış değerlendirmeleriyle kamuoyunun önüne çıkan eski bir genelkurmay başkanı, bu düzenlemeyi bahane ederek Meclisimizi toptan itham eden birtakım açıklamalar yapmıştır. Şimdi ben özellikle kendi grubumuza sesleniyorum: Burada parlamentonun hukukunu korumak üzere süratle hepiniz dava açmalısınız. Meclisin yasama yetkisini dışarıdan birilerinin kalkıp da atıp tutmak suretiyle yere çalmaya hakkı yoktur. Bu boru göstermeye benzemez.

Bundan yaklaşık 11 yıl önce tüm partilerin desteği ile çıkarılan bir düzenlemenin üzerine FETÖ gölgesi düşürülmeye çalışılması en hafif tabiriyle Meclis'e saygısızlıktır

(Elazığ'daki deprem)

Depremzedelere yönelik yardım kampanyasına AK Parti olarak en güçlü şekilde destek vereceğiz. Van depremindeki tüm enkazları süratle kaldırarak oraları sıfırdan inşa ettik.