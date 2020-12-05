Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi törende açık açık uyardı: Tam bir fecaattir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Dünya ile beraber ülkemizi de etkileyen salgından dolayı bu açılışımızı canlı bağlantı ile gerçekleştiriyoruz. Hizmet mücadelemizden asla taviz vermiyoruz. Her alanda devreye aldığımız projelerimizle hizmet etmeye devam ediyoruz.

Serhat şehrimiz Kars'ı bölgesel ticarette bir üst noktaya ulaştıracak bir açılış yapıyoruz.

Sınır kapıları güzergahında olan yol dış ticaretimize önemli katkılar yapacaktır. Kars'ın cazibesi bu önemli eserden sonra daha da artacaktır.

Ticaretten siyasete her alanda insan şahsiyeti ve haysiyetiyle itibar kazanır.

Ülkemize kurulan tuzaklar karşısında hep sağlam durduk. Benim de dedem Sarıkamış'ta donarak kucağında silahıyla şehit oldu. Rize'den Sarıkamış'a. Bu millet böyle bir millet.

Karslı bu Ermenileri iyi tanır. Dağlık Karabağ'ın özgürlüğüne kavuşmasına katkıda bulundu.

FRANSA'NIN ALDIĞI KARAR FECAATTİR

Azerbaycan 30 yıl boyunca işgal altında tutulan topraklarını özgürleştirmiştir buna rağmen Fransa'nın aldığı karar tam bir fecaattir. Fransa, Ermenileri bu kadar seviyorsa kendi topraklarından Marsilya'yı verebilir. Fransa, Dağlık Karabağ kararıyla çözümün değil, sorunun bir parçası olduğunu ispatlamıştır.

Bugün Karabağ semalarını artık paçavralar değil, hilal ve yıldız süslüyor. Azerbaycan bayrağı, şehitlerimizin kahramanlıklarının timsali olarak Dağlık Karabağ'da dalgalanıyor. Karabağ'da kazanılan zafer Azerbaycan'a anasının ak sütü gibi helaldir. Azerbaycan, kimsenin toprağına el uzatmamış, kimseye saldırmamıştır.